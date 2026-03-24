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Guerra

Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Confira abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio

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Guerra no Oriente MédioGuerra no Oriente Médio - Foto: Atta Kenae / AFP

- Israel pede ao Líbano ação "significativa" contra o Hezbollah -
Israel pediu nesta terça-feira ao Líbano a adoção de "medidas concretas e significativas" contra o movimento islâmico Hezbollah, aliado do Irã e representado por dois ministros no governo libanês.

“Pedimos ao governo libanês a adoção de medidas concretas e significativas contra o Hezbollah, cujos ministros continuam fazendo parte dele”, declarou o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, em uma mensagem na rede social X, após elogiar a decisão de Beirute de expulsar o embaixador do Irã.


- Filipinas em estado de emergência energética -
O presidente filipino Ferdinand Marcos declarou estado de “emergência energética nacional”, alegando os riscos provocados pela guerra no Oriente Médio para o fornecimento de combustíveis e a estabilidade energética do país.


- Rubio falará sobre a guerra com ministros do G7 na França -
O secretário de Estado americano, Marco Rubio, se reunirá na sexta-feira, na França, com seus homólogos do G7 para abordar a guerra no Irã, anunciou o Departamento de Estado.


- Sistema de segurança no Golfo em 'colapso', afirma Catar -
A consequência mais importante da guerra no Oriente Médio é o “colapso” do sistema de segurança no Golfo, afirmou o Ministério das Relações Exteriores do Catar.


- Líbano expulsar o embaixador do Irã -
O Líbano retirou a credencial do recém-nomeado embaixador do Irã em Beirute e deu prazo até domingo para que ele deixasse o país, anunciou o Ministério das Relações Exteriores libanês.


- Israel assumirá o controle de ampla zona no sul do Líbano -
O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, declarou que o Exército assumirá o controle do sul do Líbano até o rio Litani, a quase 30 quilômetros da fronteira.

“Cinco pontes sobre o Litani que o Hezbollah utilizou para a passagem de terroristas e armas foram demolidas. As FDI (Forças de Defesa de Israel) controlarão o restante das pontes e a zona de segurança até o Litani”, afirmou.


- Irã prende mais de 460 por atividades desestabilizadoras -
As autoridades iranianas anunciaram a prisão de 466 pessoas acusadas de tentar desestabilizar o país na internet, informaram a agência de notícias oficial IRNA, no 25º dia da guerra no Oriente Médio.


- Irã nomeia sucessor de Larijani no Conselho de Segurança Nacional -
O nome Irãou Mohamad Baqer Zolqadr, um ex-comandante da Guarda Revolucionária e aliado fiel do falecido Ali Larijani, para substituí-lo à frente do Conselho Supremo de Segurança Nacional, informou a televisão estatal.


- Irã ameaça Israel com ataques "contundentes" em apoio ao Líbano e palestinos -
A Guarda Revolucionária Iraniana afirmou que cometerá ataques "contundentes" com mísseis e drones contra Israel se o país obrigar com seus "crimes contra os civis do Líbano e da Palestina", após 25 dias de guerra no Oriente Médio.

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- Conselho de Direitos Humanos da ONU convoca reunião urgente pela guerra -
O Conselho de Direitos Humanos se reunirá na quarta-feira (25), em caráter de urgência, para debater os ataques do Irã contra vários países do Golfo e suas consequências para os direitos humanos na região, informou a ONU.


- Denunciar ataques contra instalações de gás no Irã -
Duas instalações de gás e um gasoduto foram alvos de ataques de Israel e dos Estados Unidos, informou a imprensa iraniana, horas depois de Donald Trump anunciar o adiamento de sua ameaça de atacar infraestruturas energéticas do país.


- Ataques com drones impactados braço de computação em nuvem da Amazon no Bahrein -
Os serviços da filial de computação em nuvem do grupo americano Amazon no Bahrein estão “afetados” após ataques com drones na região nas últimas 24 horas, informou a empresa à AFP, confirmando uma informação da Reuters.


- Lufthansa, Air France e Cathay Pacific prolongam suspensão de voos ao Oriente Médio -
O grupo alemão Lufthansa e a concorrente Air France prorrogaram a suspensão dos voos para o Oriente Médio devido à guerra na região, com cancelamentos que vão do fim de março até o fim de abril.

A companhia aérea Cathay Pacific, de Hong Kong, informou que prorrogou até 31 de maio a suspensão de seus voos com pouso e decolagem em Dubai e Riade.


- Ao menos 15 ex-paramilitares mortos no Iraque -
Um "ataque americano" no oeste do Iraque matou 15 combatentes das Forças de Mobilização Popular (Hashd al-Shaabi), segundo um balanço atualizado divulgado por esta aliança de ex-paramilitares que inclui grupos pró-Irã.


- Explosões e quatro feridos em Tel Aviv -
Quatro pessoas sofreram levemente na manhã de terça-feira em Tel Aviv, onde foram registradas explosões após um alerta de mísseis iranianos, informado o Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha.


- Cotação do petróleo supera 100 dólares -
O preço do petróleo Brent subiu nesta terça-feira e voltou a superar 100 dólares por barril, um dia após uma queda de mais de 10% provocada pelo anúncio de Trump de negociações com Teerã - a República Islâmica negou conversas.

O Brent do Mar do Norte, referência internacional, subia 2,9%, a 102,85 dólares. O West Texas Intermediate (WTI), referência do mercado americano, avançou 3,7%, a 91,41 dólares.

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