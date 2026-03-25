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Guerra Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes do conflito

- Paquistão envia plano dos Estados Unidos ao Irã para encerrar a guerra -

As propostas dos Estados Unidos para acabar com a guerra no Irã foram enviadas a Teerã por mediadores paquistaneses, indicaram nesta quarta-feira à AFP duas fontes de alta escalada em Islamabad.

As fontes confirmaram que o plano de 15 pontos para encerrar o conflito iniciado em 28 de fevereiro “foi enviado ao Irã via Paquistão”.



- "Reparações" por bombardeios iranianos no Golfo -

O Conselho de Direitos Humanos da ONU condenou os "ataques atrozes" do Irã contra seus vizinhos do Golfo e pediu uma "reparação" completa e rápida para todas as vítimas dos bombardeios.



- Ataque contra centro de fabricação de submarinos -

O Exército israelense anunciou que atacou uma instalação de fabricação de submarinos em Isfahan. Na terça-feira, Israel relatou uma “ampla onda de ataques” contra a cidade do centro do Irã.



- Mísseis contra porta-aviões americanos -

A Marinha Iraniana afirmou que lançou mísseis de cruzeiro contra os porta-aviões americanos Abraham Lincoln e anunciou que novos ataques do tipo poderiam ser executados.

Um comunicado militar afirma que o bombardeio obrigou os porta-aviões, deslocados para a região do Golfo, a "modificar a sua posição".



- Irã nega negociações com EUA -

O embaixador iraniano no Paquistão afirmou que não houve negociações "diretas ou indiretas" com os Estados Unidos, apesar da declaração do presidente Donald Trump sobre conversas em curso para encerrar a guerra.



- Sete soldados mortos em ataque no Iraque -

Pelo menos sete soldados no Iraque morreram em um ataque aéreo contra uma base militar localizada no oeste do país. A mesma base já havia sido atacada na terça-feira em um bombardeio que deixou 15 mortos e que tinha como alvo as forças do Hashd al Shaabi, uma coalizão de ex-paramilitares que inclui grupos pró-Irã.

O gabinete do primeiro-ministro iraquiano anunciou que apresentará uma queixa oficial à ONU para garantir “os direitos do Iraque e de seu povo diante das transparências”.

Grupos armados pró-Irã reivindicaram ataques contra interesses americanos no Iraque e em outros países. Os mesmos grupos foram alvos de bombardeios, inclusive em posições vinculadas ao Estado.

- Premiê da Espanha cita cenário "muito pior" que no Iraque em 2003 -

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que o actual cenário bélico no Oriente Médio é "muito pior" e com "um potencial de impacto muito mais amplo" do que a guerra do Iraque em 2003.



- Reino Unido e França presidirão reunião sobre a segurança em Ormuz -

Reino Unido e França presidirão, esta semana, uma reunião com quase 30 países que desejam participar da segurança do Estreito de Ormuz, que está obstruído devido ao conflito.



- Semana de trabalho de 4 dias no Sri Lanka -

O Sri Lanka decidiu adotar uma semana de trabalho de quatro dias para enfrentar a crise energética provocada pela guerra.

Muitas instituições públicas, escolas e universidades da ilha não abriram nesta quarta-feira. As estações de trens e de ônibus estavam praticamente desertas.



- Israel afirma que bombardeou centros de produção de mísseis no Irã -

O Exército israelense anunciou que atacou, nos últimos dias, dois locais de produção de mísseis de cruzeiros navais em Teerã, supervisionados pelo Ministério da Defesa iraniano.



- Empresa chinesa Cosco voltará a enviar mercadorias ao Golfo -

A empresa estatal chinesa de navegação Cosco, uma das maiores do mundo, anunciou a retomada do envio de contêineres de mercadorias para alguns países do Golfo, após três semanas de suspensão devido à guerra no Oriente Médio.



- AIE "preparada" para uma nova liberação de reservas de petróleo -

O diretor da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, afirmou que está "preparado" para aplicar uma nova liberação de reservas de petróleo "quando for necessário".

A declaração foi uma resposta a um pedido da primeira ministra japonesa, Sanae Takaichi, de "preparação para implementar" uma operação coordenada do tipo, durante uma reunião em Tóquio.



- Combate no sul do Líbano -

O Exército israelense anunciou que "desmantelou centros de comando" do Hezbollah e um depósito de armas no sul do Líbano, além de ter matado vários combatentes do movimento pró-iraniano.

O Hezbollah anunciou que lançou um tanque e soldados israelenses perto da fronteira e lançou uma "chuva de foguetes" na direção de Kiryat Shmona, norte de Israel.

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