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GUERRA

Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

O exército israelense afirmou, nesta quinta-feira (26), que precisa de tropas adicionais no front do Líbano, onde enfrenta o movimento xiita Hezbollah e quer estabelecer uma zona-tampão

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Uma fotografia tirada na região de Marjeyoun, no sul do Líbano, mostra fumaça subindo de um local atingido por artilharia israelense na vila de Zawtar El CharkiyehUma fotografia tirada na região de Marjeyoun, no sul do Líbano, mostra fumaça subindo de um local atingido por artilharia israelense na vila de Zawtar El Charkiyeh - Foto: AFP

Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:


- Trump adia até 6 de abril sua ameaça de destruir usinas elétricas iranianas -
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (26) que adiou até 6 de abril sua ameaça de destruir a infraestrutura elétrica do Irã, a pedido de Teerã, e indicou que as negociações vão "muito bem".

"De acordo com o pedido do governo iraniano (...) suspendo o período de destruição de usinas de energia por 10 dias, até segunda-feira, 6 de abril de 2026, às 20h00 [21h00 de Brasília]", disse em sua plataforma Truth Social. "As conversas continuam e (...) vão muito bem."

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- Exército de Israel diz que precisa de mais tropas -
O exército israelense afirmou, nesta quinta-feira (26), que precisa de tropas adicionais no front do Líbano, onde enfrenta o movimento xiita Hezbollah e quer estabelecer uma zona-tampão.

"No front libanês, a zona defensiva avançada que estamos criando requer forças adicionais", declarou o porta-voz do exército, o general de brigada Effie Defrin. "Para isso, mais soldados são necessários".

O exército israelense anunciou, nesta quinta-feira, a morte de dois soldados no sul do Líbano.

- Líder da oposição israelense adverte para "desastre de segurança" iminente -
O líder da oposição israelense, Yair Lapid, advertiu para um "desastre de segurança" iminente devido à falta de tropas e acusou o Executivo de Benjamin Netanyahu de ter lançado uma guerra em múltiplas frentes "sem uma estratégia".

Em um discurso televisionado, Lapid afirmou que "o governo está deixando o exército ferido no campo de batalha". A imprensa israelense reportou que o chefe do Estado-Maior de Israel, tenente-general Eyal Zamir, fez a mesma advertência ao gabinete de segurança na quarta-feira.

- Explosões em Teerã -
Ao menos três fortes explosões foram ouvidas ao anoitecer ao norte de Teerã, depois que aviões de combate sobrevoaram a área, informou um correspondente da AFP.

Durante o dia, o exército israelense afirmou ter lançado "uma série de ataques em larga escala" contra infraestruturas do regime do Irã em vários locais do país.


- Trump nega estar "desesperado" para chegar a um acordo com o Irã -
O presidente americano, Donald Trump, negou estar "desesperado" para chegar a um acordo com o Irã diante da escalada dos preços do petróleo.

"É justamente o contrário, não me importa", disse a jornalistas, afirmando que as operações militares dos Estados Unidos no Irã estão "extremamente" avançadas em relação ao calendário previsto.

- Para Trump, tomar controle do petróleo iraniano é uma opção -
O presidente Trump declarou que tomar o controle do petróleo iraniano é uma "opção" para o fim da guerra.

"Na Venezuela, nos saímos muito bem... É como uma espécie de empresa conjunta" para explorar o petróleo, comentou, em alusão à captura do presidente deposto venezuelano Nicolás Maduro e às mudanças implementadas pelo novo governo em Caracas.

O presidente também afirmou que o Irã permitiu a passagem de dez petroleiros pelo estratégico Estreito de Ormuz como um "presente" aos Estados Unidos, em sinal de sua disposição para negociar o fim da guerra.

- EUA vê "fortes indícios" de que pode convencer o Irã -
O enviado dos EUA, Steve Witkoff, disse que há "fortes indícios" de que o Irã poderia ser persuadido a chegar a um acordo de paz, depois que Washington apresentou a Teerã um plano de 15 pontos por meio do Paquistão para pôr fim ao conflito.

- Irã dá resposta sobre plano de paz dos EUA -
O Irã respondeu oficialmente uma proposta americana de 15 pontos para pôr fim à guerra por intermédio do Paquistão, um país mediador, e agora "espera que a outra parte se pronuncie", reportou, nesta quinta-feira, a agência iraniana Tasnim, citando uma fonte não identificada.

- Líbano apresenta denúncia ao Conselho de Segurança da ONU -
O Líbano apresentará uma denúncia ao Conselho de Segurança da ONU sobre os ataques de Israel, que continuam como parte de sua ofensiva contra o movimento pró-Irã Hezbollah.

- Comandante da Marinha da Guarda Revolucionária é "eliminado" -
O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, anunciou que o Exército do país matou, em um ataque aéreo, Alireza Tangsiri, comandante da Marinha da Guarda Revolucionária iraniana.

"O homem diretamente responsável pela operação terrorista de minagem e bloqueio do Estreito de Ormuz à navegação foi explodido e eliminado", disse ele.

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