A- A+

GUERRA Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio O exército israelense afirmou, nesta quinta-feira (26), que precisa de tropas adicionais no front do Líbano, onde enfrenta o movimento xiita Hezbollah e quer estabelecer uma zona-tampão

Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:



- Trump adia até 6 de abril sua ameaça de destruir usinas elétricas iranianas -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (26) que adiou até 6 de abril sua ameaça de destruir a infraestrutura elétrica do Irã, a pedido de Teerã, e indicou que as negociações vão "muito bem".

"De acordo com o pedido do governo iraniano (...) suspendo o período de destruição de usinas de energia por 10 dias, até segunda-feira, 6 de abril de 2026, às 20h00 [21h00 de Brasília]", disse em sua plataforma Truth Social. "As conversas continuam e (...) vão muito bem."

- Exército de Israel diz que precisa de mais tropas -

O exército israelense afirmou, nesta quinta-feira (26), que precisa de tropas adicionais no front do Líbano, onde enfrenta o movimento xiita Hezbollah e quer estabelecer uma zona-tampão.

"No front libanês, a zona defensiva avançada que estamos criando requer forças adicionais", declarou o porta-voz do exército, o general de brigada Effie Defrin. "Para isso, mais soldados são necessários".

O exército israelense anunciou, nesta quinta-feira, a morte de dois soldados no sul do Líbano.

- Líder da oposição israelense adverte para "desastre de segurança" iminente -

O líder da oposição israelense, Yair Lapid, advertiu para um "desastre de segurança" iminente devido à falta de tropas e acusou o Executivo de Benjamin Netanyahu de ter lançado uma guerra em múltiplas frentes "sem uma estratégia".

Em um discurso televisionado, Lapid afirmou que "o governo está deixando o exército ferido no campo de batalha". A imprensa israelense reportou que o chefe do Estado-Maior de Israel, tenente-general Eyal Zamir, fez a mesma advertência ao gabinete de segurança na quarta-feira.

- Explosões em Teerã -

Ao menos três fortes explosões foram ouvidas ao anoitecer ao norte de Teerã, depois que aviões de combate sobrevoaram a área, informou um correspondente da AFP.

Durante o dia, o exército israelense afirmou ter lançado "uma série de ataques em larga escala" contra infraestruturas do regime do Irã em vários locais do país.



- Trump nega estar "desesperado" para chegar a um acordo com o Irã -

O presidente americano, Donald Trump, negou estar "desesperado" para chegar a um acordo com o Irã diante da escalada dos preços do petróleo.

"É justamente o contrário, não me importa", disse a jornalistas, afirmando que as operações militares dos Estados Unidos no Irã estão "extremamente" avançadas em relação ao calendário previsto.

- Para Trump, tomar controle do petróleo iraniano é uma opção -

O presidente Trump declarou que tomar o controle do petróleo iraniano é uma "opção" para o fim da guerra.

"Na Venezuela, nos saímos muito bem... É como uma espécie de empresa conjunta" para explorar o petróleo, comentou, em alusão à captura do presidente deposto venezuelano Nicolás Maduro e às mudanças implementadas pelo novo governo em Caracas.

O presidente também afirmou que o Irã permitiu a passagem de dez petroleiros pelo estratégico Estreito de Ormuz como um "presente" aos Estados Unidos, em sinal de sua disposição para negociar o fim da guerra.

- EUA vê "fortes indícios" de que pode convencer o Irã -

O enviado dos EUA, Steve Witkoff, disse que há "fortes indícios" de que o Irã poderia ser persuadido a chegar a um acordo de paz, depois que Washington apresentou a Teerã um plano de 15 pontos por meio do Paquistão para pôr fim ao conflito.

- Irã dá resposta sobre plano de paz dos EUA -

O Irã respondeu oficialmente uma proposta americana de 15 pontos para pôr fim à guerra por intermédio do Paquistão, um país mediador, e agora "espera que a outra parte se pronuncie", reportou, nesta quinta-feira, a agência iraniana Tasnim, citando uma fonte não identificada.

- Líbano apresenta denúncia ao Conselho de Segurança da ONU -

O Líbano apresentará uma denúncia ao Conselho de Segurança da ONU sobre os ataques de Israel, que continuam como parte de sua ofensiva contra o movimento pró-Irã Hezbollah.

- Comandante da Marinha da Guarda Revolucionária é "eliminado" -

O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, anunciou que o Exército do país matou, em um ataque aéreo, Alireza Tangsiri, comandante da Marinha da Guarda Revolucionária iraniana.

"O homem diretamente responsável pela operação terrorista de minagem e bloqueio do Estreito de Ormuz à navegação foi explodido e eliminado", disse ele.

Veja também