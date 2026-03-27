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Guerra Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Segue abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio

- EUA e Irã cogitam negociações diretas, afirma Alemanha -

Estados Unidos e Irã cogitam estabelecer negociações diretas no Paquistão, informou o ministro alemão das Relações Exteriores, Johann Wadephul, em entrevista à rádio pública Deutschlandfunk.

“Segundo as minhas informações, houve contatos indiretos e estão se preparando para uma reunião direta”, afirmou. “Provavelmente deve acontecer em breve, a curto prazo, no Paquistão”, acrescentou.



- Irã força retorno de três navios em Ormuz -

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta sexta-feira que obrigou o retorno de três navios porta-contêineres no Estreito de Ormuz, onde impôs um bloqueio desde o início da guerra.

Também declarou que uma importante rota marítima está fechada a qualquer navio que viaje de ou para portos vinculados a "aliados e partidários dos inimigos sionistas-americanos".



- 120 museus e edifícios históricos atingidos no Irã -

Os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã provocaram danos a pelo menos 120 museus e edifícios históricos no país desde o início da guerra, há quase um mês, anunciaram as autoridades

"Pelo menos 120 museus, edifícios históricos e locais culturais em diferentes províncias foram atacados diretamente e sofreram graves danos estruturais", declarou Ahmad Alavi, secretário do Ministério do Patrimônio Cultural, relatado pela televisão estatal.



- G7 dedicado à guerra -

O secretário do Estado americano, Marco Rubio, chegou nesta sexta-feira a uma abadia na região de Paris para participar da reunião de ministros das Relações Exteriores do G7, em grande parte dominada pela guerra.

Sua homóloga britânica, Yvette Cooper, pediu uma "solução rápida" para o conflito e acusou o Irã de "tomar a economia mundial como refém".



- "Justiça" pelo bombardeio contra escola -

O chefe de direitos humanos da ONU, Volker Türk, fez "justiça" pelo bombardeio de uma escola iraniana em 28 de fevereiro, no primeiro dia da operação conjunta de Israel e Estados Unidos contra a República Islâmica.

“O bombardeio da escola de ensino básico Shajareh Tayyebeh, em Minab, gerou um horror profundo”, declarou Türk no Conselho de Direitos Humanos da ONU. “Corresponde aos que efetuaram o ataque investigado de maneira rápida, imparcial, transparente e exaustiva”, acrescentou.



- denuncia o Irã ataque "calculado" dos Estados Unidos -

O chanceler iraniano, Abbas Araghchi, afirmou ao Conselho de Direitos Humanos da ONU que o ataque contra a escola não foi um erro, e sim uma operação “calculada” dos Estados Unidos, na qual, segundo ele, morreu “mais de 175 estudantes”.

A AFP não teve acesso ao local para verificar de forma independente o balanço nem as situações do ataque.



- Acordo Kiev-Riade sobre defesa antidrones -

Ucrânia e Arábia Saudita mantiveram um acordo de cooperação que permitirá a Kiev compartilhar sua experiência na defesa contra os ataques de drones de concepção iraniana Shahed.

O documento foi assinado na quinta-feira durante uma visita do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, à cidade saudita de Jidá.



- O Irã recomenda saída de áreas que abriguem forças americanas -

As “covardes” forças americano-israelenses “tentam utilizar locais civis e inocentes como escudos humanos”, afirmou a Guarda Revolucionária em seu site Sepah News, após uma ameaça de ataques contra hotéis do Golfo.

“Recomendamos que abandonem com urgência os locais em que estão abrigadas as tropas dos Estados Unidos para que não sofram qualquer dano”, afirma em um comunicado.



- Estados Unidos cogitam enviar 10.000 soldados ao Oriente Médio -

Os Estados Unidos cogitam enviar até 10.000 militares adicionais ao Oriente Médio, informou o Wall Street Journal, em um momento de especulação sobre a eventualidade de uma operação terrestre no Irã.

O jornal informou que a iniciativa daria a Trump "mais opções militares" no conflito. “Não é claro para que o lugar exato do Oriente Médio as forças serão enviadas, mas é provável que permaneçam perto do Irã e da ilha de Kharg”, um polo fundamental para a exportação de petróleo, acrescentou o WSJ.



- Reunião urgente do Conselho de Segurança sobre o Irã -

O Conselho de Segurança da ONU vai se reunir às portas fechadas nesta sexta-feira, a pedido da Rússia, para debater a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, segundo uma fonte do governo russo mencionada pela agência Tass.

“A Federação da Rússia solicita a celebrar de consultas a portas fechadas no Conselho de Segurança da ONU devido aos ataques em curso contra infraestruturas civis no Irão, em particular contra centros de ensino e de saúde”, afirmou Evgeni Uspenski, porta-voz do representante da Rússia na ONU.



- Irã ataca Israel e forças dos Estados Unidos no Golfo -

A Guarda Revolucionária reivindicou ataques com mísseis e "drones destrutivos e de voo autônomo" contra alvos em Israel e instalações militares no Golfo utilizados pelas forças dos Estados Unidos.

Ataques foram lançados contra Israel, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait e Bahrein, afirmou o exército ideológico iraniano em um comunicado.



- Ataques israelenses em "larga escala" em Teerã -

O Exército israelense informou que suas forças executaram "ataques em larga escala contra a infraestrutura do regime terrorista iraniano no coração" da capital Teerã.

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