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GUERRA Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio O secretário-geral da ONU, António Guterres, iniciou conversas para garantir a passagem dos fertilizantes pelo Estreito de Ormuz

Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

- Irã ameaça com represálias -

O Irã prometeu represálias pelos ataques desta sexta-feira (27) contra suas infraestruturas.

O chanceler Abbas Araghchi disse que "cobrará um preço muito alto" pelos ataques a complexos siderúrgicos. Por sua vez, a Guarda Revolucionária advertiu que haverá ataques de retaliação contra esses bombardeios.

- Israel ataca instalações nucleares -

O exército israelense confirmou que atacou um centro de processamento de urânio, depois que a organização de energia atômica da república islâmica informou que bombardeios dos Estados Unidos e de Israel atingiram a instalação.

Também confirmou um ataque contra o reator nuclear de água pesada de Arak, no centro do Irã, pouco depois de a imprensa iraniana noticiar bombardeios sobre o local.

- Chefe da ONU pede passagem de fertilizantes por Ormuz -

O secretário-geral da ONU, António Guterres, iniciou conversas para garantir a passagem dos fertilizantes pelo Estreito de Ormuz, praticamente paralisado pela guerra no Oriente Médio, anunciou seu porta-voz.

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), até 30% do comércio internacional de fertilizantes passa por essa estratégica via marítima.

- Alemanha pode manter o carvão -

O chefe de governo, Friedrich Merz, advertiu que, se a crise energética se prolongar, a Alemanha poderá ser obrigada a manter em funcionamento as usinas termelétricas a carvão por mais tempo do que o previsto.

- Preços do petróleo em alta novamente -

O Brent do Mar do Norte, referência mundial do petróleo, estabilizou-se acima de 110 dólares por barril e, por volta das 14h, subia 3,14%, para 111,40 dólares por barril.

Enquanto isso, seu equivalente norte-americano, o barril de WTI, avançava 4,02%, para 98,28 dólares.

- Fim das operações dos EUA "nas próximas semanas" -

Os Estados Unidos esperam encerrar suas operações no Irã "nas próximas semanas" e ainda podem atingir seus objetivos sem o envio de tropas terrestres para o país, afirmou o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

Também observou que o Irã enviou "mensagens", mas não respondeu à proposta de paz apresentada por Washington.

- Evitar que o Irã controle o estreito de Ormuz -

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que foram feitos avanços com países aliados para se opor às ameaças iranianas de começar a cobrar pedágios dos navios que transitarem pelo Estreito de Ormuz.

- G7 pede fim de ataques a alvos civis -

Os ministros das Relações Exteriores do G7 apelaram para o fim imediato dos ataques contra civis e infraestruturas no Oriente Médio.

Reafirmaram também "a absoluta necessidade de restaurar de forma permanente a liberdade de navegação gratuita e segura no Estreito de Ormuz".

- ONU busca criar fundo para refugiados-

A ONU lançou uma campanha para arrecadar 80 milhões de dólares (418 milhões de reais) em financiamento para várias de suas agências, em uma tentativa de atender às "necessidades humanitárias urgentes" de quase dois milhões de refugiados e das comunidades que os acolhem no Irã.

- Más de 300 soldados americanos feridos -

Mais de 300 soldados americanos ficaram feridos desde o início da guerra com o Irã, em 28 de fevereiro, informou o Comando Central, responsável pelas operações.

- ONU alerta para crise humanitária no Líbano -

O Líbano enfrenta uma profunda crise humanitária que pode se transformar em catástrofe, alertou a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR).

- EUA e Irã cogitam negociações diretas, afirma Alemanha -

Estados Unidos e Irã cogitam estabelecer negociações diretas no Paquistão, informou o ministro alemão das Relações Exteriores, Johann Wadephul, em entrevista à rádio pública Deutschlandfunk.

"Provavelmente deve acontecer em breve, a curto prazo, no Paquistão", acrescentou.

- Irã força retorno de três navios em Ormuz -

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que obrigou o retorno de três navios porta-contêineres no Estreito de Ormuz, onde impõe um bloqueio desde o início da guerra.

- "Justiça" pelo bombardeio contra escola -

O chefe de direitos humanos da ONU, Volker Türk, exigiu "justiça" pelo bombardeio de uma escola iraniana em 28 de fevereiro, no primeiro dia da ofensiva conjunta de Israel e Estados Unidos contra a República Islâmica.

"O bombardeio da escola de ensino básico Shajareh Tayyebeh, em Minab, gerou um horror profundo", declarou Türk no Conselho de Direitos Humanos da ONU. "Corresponde aos que efetuaram o ataque investigar de maneira rápida, imparcial, transparente e exaustiva", acrescentou.

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