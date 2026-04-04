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Guerra Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Estes são os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio

- Trump ameaça desatar "inferno" no Irã e lança novo ultimato sobre Ormuz -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, neste sábado (4), que o Irã tem 48 horas para chegar a um acordo sobre a reabertura do estratégico Estreito de Ormuz ou enfrentará um “inferno”.

"Lembrem de quando dei ao Irã dez dias para FECHAR UM ACORDO OU ABRIR O ESTREITO DE ORMUZ. O tempo está acabando: 48 horas antes que todo o inferno desate sobre eles", escreveu Trump em sua plataforma, Truth Social, em alusão ao ultimato feito em 26 de março.



- Explosões sobre Jerusalém após detecção de mísseis iranianos -

Pelo menos seis explosões foram ouvidas na tarde deste sábado em Jerusalém, após a detecção de novos mísseis disparados do Irã, informaram jornalistas da AFP.

Mais cedo, vários lançamentos de mísseis iranianos deixaram cinco feridos em Tel Aviv e no centro de Israel, causando danos materiais, segundo os serviços de emergência israelenses.



- Washington anuncia detenção de familiares do ex-general iraniano Soleimani -

O Departamento de Estado Americano anunciou que havia detido, nos Estados Unidos, a sobrinha e a sobrinha-neta do general iraniano Qassem Soleimani, morto em 2020 em um ataque com drone ordenado por Donald Trump.



- Rússia retira 198 trabalhadores da usina nuclear iraniana de Bushehr após ataque -

A Rússia iniciou a retirada de 198 funcionários da usina nuclear de Bushehr, no Irã, após um novo ataque no sábado, "firmemente" condenado por Moscou, que exige o fim "imediato" dos ataques "contra as instalações nucleares iranianas".

Este ataque dos Estados Unidos e de Israel atingiu a área da usina nuclear de Bushehr, causando a morte de um agente de segurança, mas sem danificar as instalações, informou um meio de comunicação estatal iraniano.



- Indonésia classifica como "inaceitável" a explosão que feriu três soldados -

Jacarta classificou como "inaceitável" a explosão que feriu, no Líbano, três capacetes azuis indonésios, enquanto no sábado chegaram ao seu país os corpos de outros três soldados indonésios mortos em território libanês.



- 30 universidades na mira -

Os ataques de Israel e dos Estados Unidos atingiram mais de 30 universidades do Irã desde que a guerra ocorreu em 28 de fevereiro, disse o ministro da Ciência neste sábado.

“Até o momento, mais de 30 universidades foram alvo direto” de ataques, declarou Hosein Simai Sarraf à imprensa durante uma visita à Universidade Shahid Beheshti, no norte de Teerã, atacada na sexta-feira.



- O Irã afirma ter contratado navio ligado a Israel -

A Guarda Revolucionária Iraniana, o exército ideológico da República Islâmica, afirmou neste sábado ter lançado um ataque com drones no Estreito de Ormuz contra uma embarcação ligada a Israel, que pegou fogo.



- Ataques no posto fronteiriço entre Irã e Iraque -

Um ataque dos Estados Unidos e de Israel contra um terminal comercial de um posto fronteiriço entre o Irã e o Iraque matou um homem, informou a agência de notícias Mehr, que cita o vice-governador da província do Cuzistão, Valiollah Hayati.



- Incêndio no complexo petrolífero no Iraque -

Um incêndio foi deflagrado pelo ataque de dois drones contra o complexo petrolífero da Burjesia, no sul do Iraque, onde operam empresas estrangeiras, indicou a AFP como uma fonte de segurança.



- Hospital sofre danos no Líbano -

Um hospital na localidade Libanesa de Tiro (sul) foi danificado após dois ataques aéreos israelenses que miraram prédios próximos, com um saldo de 11 feridos, incluindo três socorristas, anunciou o Ministério da Saúde do Líbano.



- Cinco feridos em ataques à instalação petroquímica iraniana -

Ataques dos EUA e de Israel contra uma instalação petroquímica no sudoeste do Irã deixaram cinco feridos, informaram agências de notícias locais.

Segundo a Fars, o ataque atingiu três empresas do setor.



- Israel pede evacuação da localidade libanesa de Tiro -

O Exército israelense voltou a pedir aos moradores de várias zonas da cidade de Tiro, no sul do Líbano, que deixaram a área, e anunciou que voltará a atacar o movimento islâmico Hezbollah, aliado de Teerã.



- Explosão em frente à associação cristã pró-Israel nos Países Baixos -

Uma explosão causou danos mínimos em um centro pró-Israel nos Países Baixos, sem deixar feridos, informou a polícia.

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