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Conflito

Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Segue abaixo os acontecimentos mais recentes do conflito

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Guerra no Oriente MédioGuerra no Oriente Médio - Foto: Jack Guez / AFP

Irã ameaça resposta além da região se EUA "cruzar linhas vermelhas"
A Guarda Revolucionária — o exército ideológico do Irã — ameaçou, nesta terça-feira, tomar medidas contra infraestruturas que "privariam os Estados Unidos e seus aliados do petróleo e do gás da região por anos".

"Temos demonstrado grande contenção até agora por um espírito de boa atmosfera; no entanto,essas reservas estão a partir de agora elevadas", anunciou a Guarda em um comunicado transmitido pela televisão estatal.

“Se o exército terrorista americano cruzar linhas vermelhas, nossa resposta se estenderá além da região”, acrescenta.

- Rodovia crucial no norte do Irã está fechada por ataque -
Uma importante rodovia no norte do Irã, que conecta a cidade de Tabriz a Teerã via Zanjan, foi bloqueada após um ataque atribuído aos EUA e a Israel, segundo autoridades regionais.

A rodovia foi atingida a aproximadamente 90 quilômetros de Tabriz — a principal cidade do norte do Irã —, informou a agência oficial de notícias IRNA; paralelamente, um canal da Guarda Revolucionária no Telegram alegou que o ataque atingiu um viaduto.

- Exército israelense anuncia onda de ataques contra infraestruturas no Irã -
O exército israelense declarou ter concluído uma ampla onda de ataques contra "locais de infraestrutura" em todo o Irã, embora não tenha fornecido suas localizações.

“Há pouco, as IDE [forças israelenses] concluíram uma onda de ataques em grande escala contra bolsas de locais de infraestrutura pertencentes ao regime terrorista iraniano em várias áreas do Irã”, afirmou o Exército em um comunicado.

- Duas pontes bombardeadas no Irã -
Os ataques ocorreram em uma segunda ponte no Irã — localizada ao sul de Teerã — deixando duas pessoas mortas e três feridas, informou a agência oficial de notícias IRNA, citando uma autoridade local.

“Há poucos minutos, o inimigo americano-sionista destruiu a ponte ferroviária de Yahya Abad, na cidade de Kashan”, declarou Akbar Salehi, vice-governador da província de Isfahan (centro do Irã), observando que duas pessoas foram mortas e três feridas.

Mais cedo, uma ponte perto da cidade de Qom — também ao sul de Teerã — havia sido atingida.

- Disparos em frente ao consulado de Israel em Istambul -
Um agressor foi morto e duas pessoas morreram após disparos nesta terça-feira, em frente ao consulado de Israel em Istambul, anunciou o governador da província, Davut Gül.

Nenhum diplomata israelense “está atualmente em solo turco”, disse à AFP uma fonte próxima ao assunto.

- Serviços de trem suspensos na segunda maior cidade do Irã após alerta israelense -
As viagens de trem com origem e destino Mashhad — a segunda maior cidade do Irã — foram canceladas até novo aviso nesta terça-feira, depois que Israel alertou os iranianos para não utilizarem as ferrovias até as 17h30 GMT (14h30 em Brasília), informou a mídia local, citando o governador.

"Devido ao alerta imoral do regime sionista a respeito de um ataque às ferrovias do país, e a fim de exercer a máxima cautela, todos os movimentos de trem a partir da ferrovia de Mashhad foram cancelados até novo aviso", declarou o governador Hassan Hosseini, segundo diversos veículos locais.

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- Exército israelense diz ter posicionamento no Líbano -
O exército israelense anunciou ter confirmado o posicionamento de suas tropas terrestres no sul do Líbano, avançando até uma "linha defensiva avançada" contra os combatentes do Hezbollah.

Segundo vários jornais israelenses, o Estado-Maior não tem, no momento, a intenção de avançar mais do que cerca de vinte quilômetros ao norte da fronteira entre os dois países.

- 18 mortos em ataques à província perto de Teerã
Os ataques em uma província no norte do Irã, próximos a Teerã, deixaram 18 pessoas mortas — incluindo duas crianças — e 24 hospitalizados, informou a imprensa iraniana, citando uma autoridade local.

- Embaixador iraniano insta nações do Golfo a evitar "tragédia" -
O embaixador do Irã no Kuwait instruiu as nações do Golfo a buscar um caminho para evitar uma "tragédia", à medida que se aproximasse do prazo estabelecido por Donald Trump para que Teerã aceitasse um acordo ou ataques diretos à sua infraestrutura civil.

Trump ameaçou bombardear usinas de energia e pontes iranianas caso a República Islâmica não desbloqueie o Estreito de Ormuz — uma rota marítima por onde tipicamente passa 20% do petróleo bruto mundial — antes das 20h desta terça-feira em Washington (21h em Brasília).


- Sinagoga destruída em Teerã -
Uma sinagoga de Teerã foi "totalmente destruída" por bombardeios israelenses e americanos, informaram a agência Mehr e o jornal Shargh.

O judaísmo é uma das religiões minoritárias legalmente reconhecidas no Irã, onde há uma pequena comunidade judaica.


- Usina petroquímica saudita afetada por ataques -
Os ataques noturnos contra a Arábia Saudita atingiram um complexo petroquímico situado em uma zona industrial na cidade de Jubail, informou uma fonte local, horas após bombardeios contra instalações semelhantes no Irã.

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