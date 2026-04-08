Qua, 08 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta08/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Estes são os últimos acontecimentos do conflito

Reportar Erro
Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente MédioOs últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio - Foto: Atta Kenare / AFP

- "Dezenas de mortos e centenas de feridos" em ataques israelenses ao Líbano -
Israel matou dezenas de pessoas e feriu centenas no Líbano nesta quarta-feira (8), em sua campanha de bombardeio mais intenso contra o país desde o início da guerra contra o grupo pró-iraniano Hezbollah, no início de março, anunciou o Ministério da Saúde.

O Exército israelense anunciou que realizou o maior ataque coordenado contra o Hezbollah desde o início do conflito armado.


- EUA ameaça retomar ataques se Irã violar cessar-fogo -
As Forças Armadas dos Estados Unidos estão prontas para retomar os ataques do Irã violento ou cessar-fogo, afirmou o general Dan Caine, chefe do conjunto Estado-Maior.

“Sejamos claros: um cessar-fogo é uma pausa”, declarou Caine. O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, acrescentou que as forças estão "preparadas para garantir que o Irão respeite" os termos do acordo.


- Guarda Revolucionária diz que está com "o dedo no gatilho" -
A Guarda Revolucionária declarou que está "com o dedo no gatilho" para responder "caso o inimigo repita seus erros de cálculo", apesar da trégua imposta entre o Irã e os Estados Unidos, porque não confia nas promessas de Washington.


- Pentágono diz que a indústria armamentista iraniana foi "completamente" destruída -
O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, afirmou que a ofensiva dos EUA contra o Irã destruiu “completamente” a capacidade do país de fabricar mísseis ou outros armamentos sofisticados.


- Trump ameaçou importar tarifas de 50% a países que forneçam armas ao Irã -
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou tarifas de importação de 50% para todos os países que fornecem armas ao Irã.

O presidente republicano afirmou que o Irã se comprometeria a interromper o enriquecimento de urânio e que ambos os países trabalhariam "em colaboração estreita" para "remover" o material nuclear enterrado em profundidade após o ataque aéreo dos EUA no ano passado.


- Primeiros navios cruzam o Estreito de Ormuz após anúncio da trégua -
Dois navios cruzaram o Estreito de Ormuz desde que o Irã aceitou reabrir essa passagem estratégica no âmbito de um acordo de cessar-fogo com os Estados Unidos, indicou a empresa de monitoramento marítimo MarineTraffic.


- diz o Irã que bombardeou Kuwait e Emirados após ataques contra suas instalações petrolíferas -
O Irã lançou ataques contra o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos após bombardeios às suas instalações petrolíferas, que apesar do anúncio de uma trégua com os Estados Unidos, informou a televisão estatal.


- Oposição de Israel classifica cessar-fogo com o Irã como "desastre" -
O líder da oposição israelense, Yair Lapid, criticou o cessar-fogo com o Irã e acusou o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, de não ter alcançado os objetivos da guerra.

Leia também

• Petróleo cai abaixo de US$ 100 e bolsas mundiais sobem após trégua em guerra

• Exportações para o Oriente Médio caem 26% desde início da guerra

• Catar diz que consequências da guerra contra Irã estão prestes a se tornar 'incontroláveis'


- IATA diz que serão necessárias "meses" para normalizar o abastecimento e o preço do combustível -
O diretor da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) afirmou que o abastecimento e o preço do combustível de aviação levarão "meses" para se normalizar, mesmo se o Estreito de Ormuz permanecer aberto.


- Trump: "Vitória" para os Estados Unidos -
Trump afirmou à AFP que os Estados Unidos obtiveram uma “vitória” após pactuar o cessar-fogo apenas uma hora antes de expirar o prazo que havia previsto.

“Uma vitória total e completa, 100%. Sem dúvida”, afirmou e acrescentou que o urânio do Irã será “perfeitamente controlado” no âmbito da trégua.


- Otan manterá conversas com Trump -
O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, manterá conversas com o presidente Trump em Washington nesta quarta-feira após o anúncio de um cessar-fogo com o Irã, segundo um funcionário da Aliança Atlântica.


- Petróleo cai 15%, e fica abaixo de 100 dólares -
O preço do petróleo caiu mais de 15% após o anúncio de trégua entre Estados Unidos e Irã.

Por volta das 10h40 no horário de Brasília, o petróleo West Texas Intermediate caiu 18%, para US$ 92,45 (R$ 477,21). Enquanto isso, o Brent, referência global, despencou 16,7%, para US$ 91,05 (R$ 469,99).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter