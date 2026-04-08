Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio
Estes são os últimos acontecimentos do conflito
- "Dezenas de mortos e centenas de feridos" em ataques israelenses ao Líbano -
Israel matou dezenas de pessoas e feriu centenas no Líbano nesta quarta-feira (8), em sua campanha de bombardeio mais intenso contra o país desde o início da guerra contra o grupo pró-iraniano Hezbollah, no início de março, anunciou o Ministério da Saúde.
O Exército israelense anunciou que realizou o maior ataque coordenado contra o Hezbollah desde o início do conflito armado.
- EUA ameaça retomar ataques se Irã violar cessar-fogo -
As Forças Armadas dos Estados Unidos estão prontas para retomar os ataques do Irã violento ou cessar-fogo, afirmou o general Dan Caine, chefe do conjunto Estado-Maior.
“Sejamos claros: um cessar-fogo é uma pausa”, declarou Caine. O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, acrescentou que as forças estão "preparadas para garantir que o Irão respeite" os termos do acordo.
- Guarda Revolucionária diz que está com "o dedo no gatilho" -
A Guarda Revolucionária declarou que está "com o dedo no gatilho" para responder "caso o inimigo repita seus erros de cálculo", apesar da trégua imposta entre o Irã e os Estados Unidos, porque não confia nas promessas de Washington.
- Pentágono diz que a indústria armamentista iraniana foi "completamente" destruída -
O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, afirmou que a ofensiva dos EUA contra o Irã destruiu “completamente” a capacidade do país de fabricar mísseis ou outros armamentos sofisticados.
- Trump ameaçou importar tarifas de 50% a países que forneçam armas ao Irã -
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou tarifas de importação de 50% para todos os países que fornecem armas ao Irã.
O presidente republicano afirmou que o Irã se comprometeria a interromper o enriquecimento de urânio e que ambos os países trabalhariam "em colaboração estreita" para "remover" o material nuclear enterrado em profundidade após o ataque aéreo dos EUA no ano passado.
- Primeiros navios cruzam o Estreito de Ormuz após anúncio da trégua -
Dois navios cruzaram o Estreito de Ormuz desde que o Irã aceitou reabrir essa passagem estratégica no âmbito de um acordo de cessar-fogo com os Estados Unidos, indicou a empresa de monitoramento marítimo MarineTraffic.
- diz o Irã que bombardeou Kuwait e Emirados após ataques contra suas instalações petrolíferas -
O Irã lançou ataques contra o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos após bombardeios às suas instalações petrolíferas, que apesar do anúncio de uma trégua com os Estados Unidos, informou a televisão estatal.
- Oposição de Israel classifica cessar-fogo com o Irã como "desastre" -
O líder da oposição israelense, Yair Lapid, criticou o cessar-fogo com o Irã e acusou o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, de não ter alcançado os objetivos da guerra.
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- IATA diz que serão necessárias "meses" para normalizar o abastecimento e o preço do combustível -
O diretor da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) afirmou que o abastecimento e o preço do combustível de aviação levarão "meses" para se normalizar, mesmo se o Estreito de Ormuz permanecer aberto.
- Trump: "Vitória" para os Estados Unidos -
Trump afirmou à AFP que os Estados Unidos obtiveram uma “vitória” após pactuar o cessar-fogo apenas uma hora antes de expirar o prazo que havia previsto.
“Uma vitória total e completa, 100%. Sem dúvida”, afirmou e acrescentou que o urânio do Irã será “perfeitamente controlado” no âmbito da trégua.
- Otan manterá conversas com Trump -
O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, manterá conversas com o presidente Trump em Washington nesta quarta-feira após o anúncio de um cessar-fogo com o Irã, segundo um funcionário da Aliança Atlântica.
- Petróleo cai 15%, e fica abaixo de 100 dólares -
O preço do petróleo caiu mais de 15% após o anúncio de trégua entre Estados Unidos e Irã.
Por volta das 10h40 no horário de Brasília, o petróleo West Texas Intermediate caiu 18%, para US$ 92,45 (R$ 477,21). Enquanto isso, o Brent, referência global, despencou 16,7%, para US$ 91,05 (R$ 469,99).