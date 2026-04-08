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Conflito Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Estes são os últimos acontecimentos do conflito

- "Dezenas de mortos e centenas de feridos" em ataques israelenses ao Líbano -

Israel matou dezenas de pessoas e feriu centenas no Líbano nesta quarta-feira (8), em sua campanha de bombardeio mais intenso contra o país desde o início da guerra contra o grupo pró-iraniano Hezbollah, no início de março, anunciou o Ministério da Saúde.

O Exército israelense anunciou que realizou o maior ataque coordenado contra o Hezbollah desde o início do conflito armado.



- EUA ameaça retomar ataques se Irã violar cessar-fogo -

As Forças Armadas dos Estados Unidos estão prontas para retomar os ataques do Irã violento ou cessar-fogo, afirmou o general Dan Caine, chefe do conjunto Estado-Maior.

“Sejamos claros: um cessar-fogo é uma pausa”, declarou Caine. O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, acrescentou que as forças estão "preparadas para garantir que o Irão respeite" os termos do acordo.



- Guarda Revolucionária diz que está com "o dedo no gatilho" -

A Guarda Revolucionária declarou que está "com o dedo no gatilho" para responder "caso o inimigo repita seus erros de cálculo", apesar da trégua imposta entre o Irã e os Estados Unidos, porque não confia nas promessas de Washington.



- Pentágono diz que a indústria armamentista iraniana foi "completamente" destruída -

O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, afirmou que a ofensiva dos EUA contra o Irã destruiu “completamente” a capacidade do país de fabricar mísseis ou outros armamentos sofisticados.



- Trump ameaçou importar tarifas de 50% a países que forneçam armas ao Irã -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou tarifas de importação de 50% para todos os países que fornecem armas ao Irã.

O presidente republicano afirmou que o Irã se comprometeria a interromper o enriquecimento de urânio e que ambos os países trabalhariam "em colaboração estreita" para "remover" o material nuclear enterrado em profundidade após o ataque aéreo dos EUA no ano passado.



- Primeiros navios cruzam o Estreito de Ormuz após anúncio da trégua -

Dois navios cruzaram o Estreito de Ormuz desde que o Irã aceitou reabrir essa passagem estratégica no âmbito de um acordo de cessar-fogo com os Estados Unidos, indicou a empresa de monitoramento marítimo MarineTraffic.



- diz o Irã que bombardeou Kuwait e Emirados após ataques contra suas instalações petrolíferas -

O Irã lançou ataques contra o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos após bombardeios às suas instalações petrolíferas, que apesar do anúncio de uma trégua com os Estados Unidos, informou a televisão estatal.



- Oposição de Israel classifica cessar-fogo com o Irã como "desastre" -

O líder da oposição israelense, Yair Lapid, criticou o cessar-fogo com o Irã e acusou o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, de não ter alcançado os objetivos da guerra.



- IATA diz que serão necessárias "meses" para normalizar o abastecimento e o preço do combustível -

O diretor da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) afirmou que o abastecimento e o preço do combustível de aviação levarão "meses" para se normalizar, mesmo se o Estreito de Ormuz permanecer aberto.



- Trump: "Vitória" para os Estados Unidos -

Trump afirmou à AFP que os Estados Unidos obtiveram uma “vitória” após pactuar o cessar-fogo apenas uma hora antes de expirar o prazo que havia previsto.

“Uma vitória total e completa, 100%. Sem dúvida”, afirmou e acrescentou que o urânio do Irã será “perfeitamente controlado” no âmbito da trégua.



- Otan manterá conversas com Trump -

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, manterá conversas com o presidente Trump em Washington nesta quarta-feira após o anúncio de um cessar-fogo com o Irã, segundo um funcionário da Aliança Atlântica.



- Petróleo cai 15%, e fica abaixo de 100 dólares -

O preço do petróleo caiu mais de 15% após o anúncio de trégua entre Estados Unidos e Irã.

Por volta das 10h40 no horário de Brasília, o petróleo West Texas Intermediate caiu 18%, para US$ 92,45 (R$ 477,21). Enquanto isso, o Brent, referência global, despencou 16,7%, para US$ 91,05 (R$ 469,99).

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