Oscar 2023: Jimmy Kimmel faz piada sobre uso emagrecedor do remédio Ozempic

A- A+

O comediante novaiorquino Jimmy Kimmel, de 55 anos, foi o apresentador da última edição do Oscar, realizada no domingo. Durante seu monólogo na premiação, Kimmel fez piada com o uso desenfreado do Ozempic por celebridades de Hollywood, para perder peso.

O apresentador apontou para a plateia e disse: "Todo mundo parece tão bonito. Quando olho em volta desta sala, não posso deixar de me perguntar: 'Ozempic é certo para mim'?'”

Sem se referir a ninguém especificamente, a piada - que provocou risos na plateia e repercutiu nas redes sociais - foi direcionada à febre do uso do medicamento injetável nos Estados Unidos, em especial entre estrelas da televisão e do cinema, embora poucas admitam que de fato usaram o produto.

Ozempic é o nome comercial da semaglutida, medicamento da Novo Nordisk desenvolvido para diabetes. Entretanto, como o composto funciona suprimindo o apetite, ele se transformou em uma solução rápida para a perda de peso.

Veja também

vaticano Papa Francisco celebra 10 anos de pontificado com os cardeais e um podcast