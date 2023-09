Oscar honorário é adiado para janeiro por causa de greves em Hollywood

A- A+

A cerimônia do Governors Awards, organizada pela Academia para homenagear trajetórias destacadas, foi anunciada para 9 de janeiro, conforme anunciado pelos organizadores nesta quarta-feira (6), em uma Hollywood praticamente paralisada por duas greves simultâneas.

O comunicado não informa os motivos da mudança na premiação, que inicialmente estava agendada para 18 de novembro. No entanto, fontes locais especulam que a decisão reflete a possível extensão da paralisação dos roteiristas e atores, que estão em greve há semanas, exigindo melhores contratos.

A intimidade é tradicionalmente vista como o pontapé inicial da temporada de premiações, que culmina com a entrega dos Oscars.

Esta é a mais recente mudança no calendário de Hollywood, após os organizadores do Emmy adiarem a conferência de setembro para janeiro, também devido à iminência das greves ameaçando as celebrações.

Roteiristas e atores, em greve de maio e julho, estão impedidos de participar de tapetes vermelhos ou eventos promocionais devido à paralisação, que protestam por mudanças em seus contratos, incluindo melhorias salariais e definições cruciais para o futuro de suas profissões, como o uso de inteligência artificial na produção.

As greves impactaram os lançamentos de filmes, festivais de cinema e forçaram a reprogramação das glamourosas cerimônias de estreia.

Os Governors Awards homenagearam Angela Bassett, Mel Brooks e a editora Carol Littleton com Prêmios Honorários, enquanto o Prêmio Humanitário Jean Hersholt será concedido a Michelle Satter, do Instituto Sundance.

Mel Brooks, um prolífico ator, produtor e letrista de 97 anos, ao longo de oito décadas de carreira, se tornou um dos 18 artistas a conquistar o chamado "EGOT" na indústria, que inclui um Oscar, um Emmy, um Tony e um Vovó.

A atriz Angela Bassett, aos 65 anos, tem um extenso currículo no cinema, incluindo duas periodicidades ao Oscar.

Os Oscars honorários são entregues anualmente para homenagear realizações ao longo da vida e se realizaram um evento independente em 2009 para aliviar o evento principal da Academia.

Em novembro do ano passado, Michael J. Fox, ator e ativista, foi um dos homenageados com o prêmio Jean Hersholt, dedicado a figuras do cinema que realizam trabalho humanitário.

A 14ª Cerimônia dos Governors Awards acontecerá em Los Angeles duas semanas antes do anúncio das agendas ao Oscar.

