Oscar: Yanomami entregam estatueta alternativa para debater extração ilegal de ouro; entenda

Os Yanomami organizaram uma campanha para conscientizar os artistas indicados ao Oscar 2023 sobre a crise humanitária enfrentada pelas tribos e o garimpo ilegal no Brasil. Nomeado “custo do ouro”, o projeto enviará estatuetas com formato da divindade Omama - representação do guerreiro, criador e protetor da Amazônia - para os vencedores da premiação.

A cerimônia oficial acontece somente no domingo, mas a iniciativa já começou. Um vídeo com participação de Junior Hekurari Yanomami, líder da Urihi Associação Yanomami, está no ar. A ação foi criada pela agência DM9.

O indígena pede que os artistas indicados usem a visibilidade e projeção na mídia para auxiliar no combate à degradação ambiental. Entre os atores impactados estão Angela Bassett, Brendan Fraser, Cate Blanchett e Colin Farrell.

Uma combinação de crise na gestão da saúde no território ianomâmi e o aumento do garimpo ilegal nas terras indígenas levou à tragédia sanitária entre os povos dessa etnia, aponta especialistas.

Oscar 2023:

A 95° edição do Oscar acontece neste domingo às 21h - horário de Brasília - no Teatro Dolby® de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Este ano, a premiação não será exibida na TV aberta. A transmissão ao vivo será realizada pela TNT e HBO Max a partir das 20h.

Sensação da temporada de premiações, "Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo", de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, foi o recordista em indicações. O longa concorre em 11 categorias, seguido por “Nada de novo no front” e “Os Banshees de Inisherin”, com nove indicações ao todo, incluindo a de Melhor Filme.

O maior número de indicações não vem fazendo muita diferença na história recente do Oscar. Nos últimos dez anos, em apenas duas oportunidades (com "A forma da água", em 2017, e "Birdman", em 2014) o longa com maior número de nomeações conquistou o Oscar de melhor filme. Em 2022, "Ataque dos cães" recebeu 12 indicações e só levou uma estatueta para casa.

