Distrito Federal Ossada humana é encontrada próximo ao Palácio do Planalto Segundo a Polícia Civil, o crânio e os braços estavam separados do resto do corpo

Uma ossada humana foi encontrada nesta quinta-feira (9) em uma região próxima ao Palácio do Planalto. O corpo foi encontrado durante um treinamento do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), conforme apontou a Polícia Militar em depoimento ao G1.

A região é localizada em uma mata, entre o Palácio do Planalto e o 1º Grupamento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. A causa da morte e a identidade da ossada não puderam ser verificadas no local, devido ao estado de decomposição.

Segundo os militares, a cabeça e os braços estavam separados do resto do corpo. Também foram encontrados um celular e uma carteira com a ossada. Os ossos foram recolhidos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Segundo a PCDF, o fato aconteceu entre as 17h e 20h30 dessa quinta-feira (9), sendo a notificação do corpo feita às 20h46.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que ainda investiga o caso por meio da 5ª Delegacia de Polícia e que, até o momento, ainda não tem informações sobre a identidade do corpo ou a causa da morte.

