A- A+

Uma ossada humana foi encontrada em uma área de mata às margens da BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, nessa segunda-feira (17).



Imagens que circulam nas redes sociais mostram que, no local, também foram encontrados isqueiro, uma faca e roupas. Entre as vestimentas está uma bermuda cinza, com listras vermelhas.

Segundo a Polícia Civil, a "morte a esclarecer" está sendo investigada. Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos e identificar a vítima.

O caso está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), na Zona Oeste do Recife.

Veja também

paris Pilotos franceses expressam "incompreensão" com veredicto sobre acidente do voo Rio-Paris