Ossos humanos são encontrados em obra do Mercado de São José; reforma segue em execução

Quatro ossadas humanas foram encontradas no Mercado de São José, na área central do Recife, durante as obras de reforma e instalação das fundações do mezanino do centro comercial. O material foi localizado entre os dias 13 e 22 de março, mas a informação só foi confirmada nesta quinta-feira pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Ambos orgãos afirmam que a restauração segue em andamento, sendo paralisadas apenas os locais da identificação dos enterramentos e na porção que ainda precisa ser escavada.

"Durante os trabalhos, foram encontradas 4 ossadas humanas em dois pontos do mercado, que foram isolados para garantir a proteção do material. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) foi acionado pela URB para avaliar o caso e recomendou que seja realizada uma pesquisa arqueológica. No momento, a URB está realizando o processo de contratação de empresa especializada para fazer o estudo".

Por sua vez, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) reafirmou que requalificações permanecem sendo feitas, mas que é necessário uma reogarnização no calendário da obra.

"As obras foram paralisadas apenas no local da identificação dos enterramentos e na porção que ainda precisa ser escavada. Foi acordado entre IPHAN-PE e URB-Recife uma reorganização no cronograma da obra para que atividades que não necessitassem de escavações fossem realizadas até a contratação da equipe de arqueologia. Dessa forma, ficou definido entre as duas instituições a continuação da obra em setores tais como: fachada, telhado e a colocação das fiações elétricas no corredor central".

Obras no Mercado de São José

A requalificação do Mercado de São José visa garantir a restauração e preservação do equipamento, que possui 403 boxes. O equipamento ocupa uma área de 4,6 mil m² - dos quais 3,5 mil m² são cobertos -, divididas em dois pavilhões, além de um pátio externo. O projeto deve preservar a estrutura dos elementos do Mercado.

A execução do projeto foi dividida em duas etapas para que o comércio no local não seja muito impactado. Nesse primeiro momento, 46 permissionários foram transferidos para um anexo provisório, localizado na Rua da Praia, no bairro de São José. Outros 54 trabalhadores optaram por receber um auxílio no valor de R$ 3 mil enquanto durarem as obras.

A primeira etapa corresponde a 50% do Mercado de São José. Após a conclusão, os permissionários serão realocados para a sede principal e a outra metade será movida para o anexo para que a reforma seja concluída. A segunda fase também tem previsão de um ano para ser finalizada, segundo a diretoria da Conviva Mercados e Feiras, responsável pelo projeto.



As obras incluem a reforma dos banheiros, restauração dos elementos de ferro, vidro e madeira. O investimento é de R$ 22 milhões.

História do Mercado de São José

Inaugurado em setembro de 1875, o Mercado de São José é o mais antigo do Brasil e tem arquitetura em ferro típica do século XIX. O espaço é um dos monumentos pernambucanos, reconhecido e tombado pelo Patrimônio Histórico. Sua estrutura metálica secular é também um marco na arquitetura local e faz parte do dia a dia de recifenses e turistas. O mercado destaca-se pela sua forte área de comércio de produtos de artesanato, alimentos, produtos religiosos, mercearias e depósitos.

