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diplomacia Otan afirma que toda sua missão no Iraque foi realocada na Europa Funcionário explicou que retirada é temporária

A missão da Otan no Iraque foi retirada temporariamente do país e foi realocada na Europa "com total segurança", anunciou nesta sexta-feira (20) o Comando Supremo das Forças Aliadas na Europa (Shape).

"Gostaria de agradecer à República do Iraque, assim como a todos os aliados que contribuíram para a transferência em total segurança do pessoal da Otan do Iraque", indicou o general americano Alexus Grynkewich, citado no comunicado.

Dois funcionários de segurança do Iraque haviam informado anteriormente à AFP, sob condição de anonimato, sobre a retirada.

"É uma retirada temporária. Estão preocupados com a situação", explicou um dos funcionários.

Outro funcionário indicou anteriormente que "toda a missão da Otan se retirou", exceto por um pequeno número de pessoal.

A missão da Otan tem sua sede em uma base militar do Iraque na Zona Verde de Bagdá, perto da embaixada dos Estados Unidos, que desde o início da guerra tem sido alvo de vários ataques.

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