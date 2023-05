Otan anuncia mobilização de forças adicionais no Kosovo

A- A+

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) anunciou nesta terça-feira (30) que vai mobilizar efetivos adicionais no Kosovo, após 30 soldados ficarem feridos em uma manifestação na segunda-feira no norte do país.

"A mobilização de forças adicionais da Otan no Kosovo é uma medida prudente para garantir que a KFOR (missão de paz da Otan no Kosovo) tenha as capacidades necessárias para atender aos compromissos com o Conselho de Segurança da ONU", informou o almirante Stuart B. Munsch, do Comando Aliado de Forças Conjuntas baseado em Nápoles.

O militar elogiou a KFOR por "tomar medidas rápidas, moderadas e profissionais para deter os distúrbios e salvar vidas".

"A violência deve parar e todas as partes devem evitar ações que minam a paz em todas e cada uma das comunidades do Kosovo", indicou.

A Otan informou que vai mobilizar suas Forças de Reserva (ORF) para os Bálcãs Ocidentais, que poderão estar em operação em menos de sete dias.

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, fez um apelo aos líderes do Kosovo e da Sérvia para que "reduzam as tensões imediatamente" e sem condições.

Os distúrbios eclodiram na sexta-feira após um protesto de sérvios contra polêmicas eleições que foram boicotadas por esta comunidade.

Trinta soldados da missão internacional ficaram feridos nos enfrentamentos com os manifestantes.

Veja também

Decisão Conselho de Segurança da ONU prorroga embargo de armas no Sudão do Sul