Otan chega a acordo sobre aumento de gastos militares

A Otan chegou a um acordo neste domingo (22) sobre um aumento dos gastos militares de até 5% de cada PIB nacional, embora o chefe do governo da Espanha tenha assegurado que seu país não terá que acompanhar essa meta.

Os diplomatas da Otan mantiveram desde sexta-feira uma intensa atividade para ajustar a proposta de declaração da cúpula, em torno de um aumento para 3,5% do PIB para gastos militares na próxima década, mais 1,5% em temas relacionados à defesa.

A Otan pretende que a cúpula da semana nos Países Baixos sirva para oficializar essa meta de drástica elevação dos gastos militares, como exige o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O mandatário americano pediu que os países passem do atual nível de 2% de cada PIB para 5%, um salto enorme que para muitos países da aliança representa um esforço descomunal.

Na quinta-feira, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, havia enviado uma carta ao secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmando que semelhante salto não era apenas "irracional", mas também "contraproducente".

A carta de Sánchez deixou todos em suspense porque colocou sob ameaça a meta central da cúpula, o acordo sobre o aumento dos gastos militares, para satisfazer Trump.

Por isso, diplomatas dos 32 países da aliança mantiveram contatos permanentes para tentar encontrar uma saída.

Em Madri, Sánchez confirmou o acordo neste domingo, mas reforçou que a Espanha não estará obrigada a seguir os demais países no aumento dos gastos militares.

"A Espanha acaba de alcançar um acordo com a Otam (...) que nos permitirá cumprir nossos compromissos com a aliança (...) sem ter de aumentar nosso gasto de defesa até 5% do Produto Interno Bruto", disse.

"Respeitamos (...) o desejo legítimo de outros países de aumentar seu investimento em defesa, se assim o quiserem, mas nós não vamos fazê-lo", expressou o chefe do governo espanhol.