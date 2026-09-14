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Mundo Otan derruba drone sobre a Lituânia Lituânia, Letônia e Estônia, antigas repúblicas soviéticas que fazem fronteira com a Rússia, registram regularmente incursões desses aparelhos em seus territórios

Caças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) derrubaram um drone sobre a Lituânia, anunciou nesta terça-feira (15) o presidente deste país membro da Aliança Atlântica, Gitanas Nauseda.

"Um drone que violou o espaço aéreo da Lituânia nesta noite foi rapidamente derrubado por caças da Otan", escreveu Nauseda no X, sem informar a qual país pertencia a aeronave não tripulada.

"Enquanto a Rússia intensifica sua agressão contra a Ucrânia, esse tipo de preparação é vital para nossa região. Junto com nossos aliados da Otan, a Lituânia defenderá seu espaço aéreo", acrescentou.

Segundo a rádio nacional lituana LRT, que cita o Centro Nacional de Gestão de Crises (NKVC), o drone caiu em uma área rural perto do lago de Kaunas, no centro do país.

Lituânia, Letônia e Estônia, antigas repúblicas soviéticas que fazem fronteira com a Rússia, registram regularmente incursões desses aparelhos em seus territórios.

Em 19 de maio, um caça da Otan derrubou um drone ucraniano sobre a Estônia. Foi a primeira interceptação de uma aeronave estrangeira desse tipo no espaço aéreo de um Estado báltico pela missão de policiamento aéreo da Otan desde a invasão em grande escala da Ucrânia lançada pela Rússia em 2022.

Segundo os europeus, a Rússia desvia deliberadamente de sua trajetória drones ucranianos destinados a atacar instalações industriais e terminais de petróleo na região de São Petersburgo, localizada no golfo da Finlândia.

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