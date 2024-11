A- A+

defesa Otan e aliados do Indo-Pacífico condenam mobilização norte-coreana na Rússia "Condenamos todos aqueles que estão facilitando e, portanto, prolongando, a guerra ilegal da Rússia contra a Ucrânia", aponta texto

A Otan, a Austrália, a Coreia do Sul, o Japão, a Nova Zelândia e a Ucrânia condenaram “energicamente” nesta sexta-feira (8) em um comunicado a mobilização de tropas norte-coreanas em território russo.

“O profundamente da cooperação militar entre a Rússia e a Coreia do Norte tem um impacto na segurança Euro-Atlântica, com efeitos também na região do Indo-Pacífico”, diz a declaração.

O documento também aponta "as milhares de tropas de combate mobilizadas pela RPDC [República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia do Norte] representam uma perigosidade expansão de seu apoio atual à guerra ilegal de agressão da Rússia contra a Ucrânia".

Por isso, os signatários instantaneamente "a todos os países não fornecem nenhum tipo de assistência à agressão da Rússia".

“Condenamos todos aqueles que estão facilitando e, portanto, prolongando, a guerra ilegal da Rússia contra a Ucrânia”, aponta o texto.

