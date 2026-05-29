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Conflito Otan e UE criticam Rússia após impacto de drone na Romênia Presidente Romeno, Nicusor Dan, convocou o Conselho Supremo de Defesa Nacional nesta sexta-feira (29) após o ataque

A Romênia, membro da Otan, acusou a Rússia nesta sexta-feira (29) de uma “escalada irresponsável” após um drone ter caído em um prédio residencial e causado danos leves a duas pessoas em Galati, perto da fronteira com a Ucrânia.

O presidente Romeno, Nicusor Dan, convocou o Conselho Supremo de Defesa Nacional nesta sexta-feira após o ataque com drone, que também foi condenado por Otan e pela União Europeia.

Aqui está o que se sabe sobre os impactos:



O que acontece?

Um drone entrou no espaço aéreo Romeno e caiu no telhado de um prédio residencial, ferindo apenas duas pessoas.

Segundo o Ministério da Defesa, a Rússia atacou com drones na madrugada de sexta-feira “alvos civis e infraestruturas na Ucrânia, perto da fronteira fluvial com a Romênia”.

“Um desses drones entrou no espaço aéreo romeno”, afirmou o ministério em comunicado.

O dispositivo “foi rastreado por radar até parte sul da cidade de Galati e depois caiu no telhado de um prédio residencial, provocando um incêndio sem impacto”, acrescentou.



Por que o drone não foi interceptado?

As forças romenas não tiveram tempo suficiente para derrubar o drone, afirmou um oficial da defesa, acrescentando que não havia "oportunidades realistas para neutralizá-lo com segurança".

“O tempo que tivemos — quatro minutos — foi extremamente curto”, disse o general Gheorghe Maxim, do Comando Conjunto, em uma coletiva de imprensa.

O presidente Romeno, Nicusor Dan, afirmou que a decisão de não intervir foi tomada “porque não havia condições possíveis para destruí-lo sem colocar em risco a segurança da população civil”.

Como a Romênia e seus aliados responderam?

O presidente Romeno convocou o Conselho Supremo de Defesa Nacional para “discutir as implicações do incidente mais grave” que afeta seu território desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022.

“A natureza sem precedentes deste evento exige uma resposta firme, coordenada e proporcional nos níveis nacionais, aliados e internacionais”, declarou Dan.

O presidente também afirmou que a Romênia expulsaria o cônsul-geral russo na cidade portuária de Constança, no Mar Negro, e fecharia a missão diplomática.

A Rússia anunciou que estava lançando “medidas retaliatórias”. “A resposta a essa ação não demorará a chegar”, declarou à porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, à agência de notícias estatal RIA.

“Este incidente constitui uma escalada grave e irresponsável por parte da Federação Russa”, declarou o Ministério da Defesa.

O ministério acrescentou que Bucareste “solicitou medidas para agilizar a transferência de capacidades antidrones para a Romênia”.

Como Otan e UE reagiram?

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, denunciou na rede X que “a guerra de agressão cruzou mais uma linha vermelha” e expressou “total solidariedade” ao país.

Russia’s war of aggression has crossed yet another line.



A Russian drone incursion struck a densely populated area in Romania, injuring civilians.



On EU territory.



We stand in full solidarity with Romania and its people.



As we continue strengthening our security and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 29, 2026

Maia Sandu, presidente da Moldávia, país situado entre a Romênia e a Ucrânia que também sofreu repetidas incursões de drones em seu território, atualmente na Rússia um "perigo para todos".

Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, condenou o "comportamento imprudente da Rússia", e seu homólogo da França, Jean-Noël Barrot, criticou o "ato irresponsável".

A aliança militar transatlântica condenou o “comportamento irresponsável” da Rússia.

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou nesta sexta-feira que garantiu ao presidente Dan a “solidariedade absoluta” da aliança.

“O comportamento irresponsável da Rússia representa um perigo para todos nós”, escreveu Rutte nas redes sociais após um telefonema com o presidente Romeno.

“Reafirmei que a Otan está preparada para defender cada centímetro do território aliado”, acrescentou.

O embaixador dos EUA em Otan, Matthew Whitaker, também condenou uma “incursão imprudente” da Rússia e expressou apoio “ao nosso aliado”.

Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiga, declarou na rede X que a queda do drone “demonstrou mais uma vez que a agressão russa representa uma ameaça real para a região do Mar Negro e para toda a Europa”.

The recent incursion of a Russian drone into the Romanian airspace and its explosion in the residential area of Galaț proved once again that Russian aggression poses a real threat to the Black Sea region and the entire Europe.



Strengthening support to Ukraine and increasing… — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) May 29, 2026

Outros países da Otan, como Letônia, Estônia e Polônia, estão cada vez mais vulneráveis a incursões de drones em seus territórios por partes beligerantes.

O comandante militar de mais alta patente da Otan, o general americano Alexus Grynkewich, conversou com o chefe do exército Romeno sobre o incidente, informou a aliança.

Fontes da Otan indicaram que não havia promessas de que Bucareste tivesse solicitado consultas de emergência nos termos do Artigo 4 da aliança.

Esse artigo estipula que os membros da Otan realizarão consultas "sempre que, a classificação de qualquer um deles, a integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer das partes esteja ameaçada".

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