Otan e UE criticam Rússia após impacto de drone na Romênia
Presidente Romeno, Nicusor Dan, convocou o Conselho Supremo de Defesa Nacional nesta sexta-feira (29) após o ataque
A Romênia, membro da Otan, acusou a Rússia nesta sexta-feira (29) de uma “escalada irresponsável” após um drone ter caído em um prédio residencial e causado danos leves a duas pessoas em Galati, perto da fronteira com a Ucrânia.
O presidente Romeno, Nicusor Dan, convocou o Conselho Supremo de Defesa Nacional nesta sexta-feira após o ataque com drone, que também foi condenado por Otan e pela União Europeia.
Aqui está o que se sabe sobre os impactos:
O que acontece?
Um drone entrou no espaço aéreo Romeno e caiu no telhado de um prédio residencial, ferindo apenas duas pessoas.
Segundo o Ministério da Defesa, a Rússia atacou com drones na madrugada de sexta-feira “alvos civis e infraestruturas na Ucrânia, perto da fronteira fluvial com a Romênia”.
“Um desses drones entrou no espaço aéreo romeno”, afirmou o ministério em comunicado.
O dispositivo “foi rastreado por radar até parte sul da cidade de Galati e depois caiu no telhado de um prédio residencial, provocando um incêndio sem impacto”, acrescentou.
Por que o drone não foi interceptado?
As forças romenas não tiveram tempo suficiente para derrubar o drone, afirmou um oficial da defesa, acrescentando que não havia "oportunidades realistas para neutralizá-lo com segurança".
“O tempo que tivemos — quatro minutos — foi extremamente curto”, disse o general Gheorghe Maxim, do Comando Conjunto, em uma coletiva de imprensa.
O presidente Romeno, Nicusor Dan, afirmou que a decisão de não intervir foi tomada “porque não havia condições possíveis para destruí-lo sem colocar em risco a segurança da população civil”.
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Como a Romênia e seus aliados responderam?
O presidente Romeno convocou o Conselho Supremo de Defesa Nacional para “discutir as implicações do incidente mais grave” que afeta seu território desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022.
“A natureza sem precedentes deste evento exige uma resposta firme, coordenada e proporcional nos níveis nacionais, aliados e internacionais”, declarou Dan.
O presidente também afirmou que a Romênia expulsaria o cônsul-geral russo na cidade portuária de Constança, no Mar Negro, e fecharia a missão diplomática.
A Rússia anunciou que estava lançando “medidas retaliatórias”. “A resposta a essa ação não demorará a chegar”, declarou à porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, à agência de notícias estatal RIA.
“Este incidente constitui uma escalada grave e irresponsável por parte da Federação Russa”, declarou o Ministério da Defesa.
O ministério acrescentou que Bucareste “solicitou medidas para agilizar a transferência de capacidades antidrones para a Romênia”.
Como Otan e UE reagiram?
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, denunciou na rede X que “a guerra de agressão cruzou mais uma linha vermelha” e expressou “total solidariedade” ao país.
Russia’s war of aggression has crossed yet another line.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 29, 2026
A Russian drone incursion struck a densely populated area in Romania, injuring civilians.
On EU territory.
We stand in full solidarity with Romania and its people.
As we continue strengthening our security and…
Maia Sandu, presidente da Moldávia, país situado entre a Romênia e a Ucrânia que também sofreu repetidas incursões de drones em seu território, atualmente na Rússia um "perigo para todos".
Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, condenou o "comportamento imprudente da Rússia", e seu homólogo da França, Jean-Noël Barrot, criticou o "ato irresponsável".
A aliança militar transatlântica condenou o “comportamento irresponsável” da Rússia.
O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou nesta sexta-feira que garantiu ao presidente Dan a “solidariedade absoluta” da aliança.
“O comportamento irresponsável da Rússia representa um perigo para todos nós”, escreveu Rutte nas redes sociais após um telefonema com o presidente Romeno.
“Reafirmei que a Otan está preparada para defender cada centímetro do território aliado”, acrescentou.
O embaixador dos EUA em Otan, Matthew Whitaker, também condenou uma “incursão imprudente” da Rússia e expressou apoio “ao nosso aliado”.
Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiga, declarou na rede X que a queda do drone “demonstrou mais uma vez que a agressão russa representa uma ameaça real para a região do Mar Negro e para toda a Europa”.
The recent incursion of a Russian drone into the Romanian airspace and its explosion in the residential area of Galaț proved once again that Russian aggression poses a real threat to the Black Sea region and the entire Europe.— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) May 29, 2026
Strengthening support to Ukraine and increasing…
Outros países da Otan, como Letônia, Estônia e Polônia, estão cada vez mais vulneráveis a incursões de drones em seus territórios por partes beligerantes.
O comandante militar de mais alta patente da Otan, o general americano Alexus Grynkewich, conversou com o chefe do exército Romeno sobre o incidente, informou a aliança.
Fontes da Otan indicaram que não havia promessas de que Bucareste tivesse solicitado consultas de emergência nos termos do Artigo 4 da aliança.
Esse artigo estipula que os membros da Otan realizarão consultas "sempre que, a classificação de qualquer um deles, a integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer das partes esteja ameaçada".