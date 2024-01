A- A+

Manobra militar Otan inicia maiores exercícios militares desde Guerra Fria com navio dos EUA Ação está desenhada para simular a resposta da aliança de 31 nações a um ataque de um rival como a Rússia

A Otan anunciou, nesta quarta-feira, o início formal de suas maiores manobras militares em décadas, chamadas de "Defensor Fiel 24" ("Steadfast Defender 24"), com a partida do navio militar americano "USS Gunston Hal" de Norfolk, na Virgínia. O exercício está desenhado para simular a resposta da aliança de 31 nações a um ataque de um rival como a Rússia, e ocorrem em um contexto de tensões internacionais no auge desde a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

"A partida do 'USS Gunston Hal' marca o primeiro movimento tático" das manobras, que irão durar até maio e das quais participarão cerca de 90 mil soldados da aliança de defesa transatlântica, informou a aliança liderada por Washington.

Participarão cerca de 50 navios de guerra, 80 aviões e mais de 1.100 veículos de combate na missão, uma das maiores manobras da Otan desde o exercício Reforger de 1988, no rescaldo da Guerra Fria.

Conheça o modelo

O USS Gunston Hall (LSD 44), quarto navio da classe Whidbey Island, representa a versatilidade da Marinha dos Estados Unidos. Oficialmente incorporado à frota militar americana em 1989, este navio de desembarque desempenha um papel crucial nas operações anfíbias, oferecendo suporte vital às forças expedicionárias.

O modelo, com seus mais de 185 metros de comprimento e impulsionado por quatro motores a diesel, tem a capacidade de transportar uma quantidade substancial de tropas (podendo carregar cerca de 400 fuzileiros navais a bordo) e equipamentos. Sua versatilidade destaca-se na habilidade de realizar operações de desembarque em diferentes ambientes, proporcionando flexibilidade estratégica às Forças Armadas dos EUA.

A embarcação está equipada com a mais recente tecnologia avançada da Marinha americana, incluindo sistemas de comunicação e combate atualizados, guindastes de 20 e 60 toneladas para o carregamento de cargas, instalações de reparo expandidas, duas áreas de pouso para helicópteros, instalações médicas e dentárias completas, e um sistema de abastecimento automatizado baseado em computador.

