Qui, 05 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta05/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
guerra

Otan insiste que míssil lançado do Irã tinha Turquia como alvo

Em sua declaração inicial, a porta-voz da Otan ressaltou que a aliança condena "o ataque do Irã contra a Turquia"

Reportar Erro
Sede da Otan, em Bruxelas Sede da Otan, em Bruxelas  - Foto: Valeria Mongelli/AFP

A Otan insistiu nesta quinta-feira (5) que um míssil balístico lançado do Irã tinha a Turquia como alvo antes de ter sido derrubado, contradizendo a afirmação de uma autoridade turca de que o projétil mirava, na verdade, uma base militar no Chipre.

Questionado se o míssil havia sido deliberadamente apontado para alguma posição na Turquia, o porta-voz da Otan Martin O'Donnell respondeu que "sim", em alusão à resposta oficial da aliança ao incidente, emitida na quarta-feira.

Em sua declaração inicial, a porta-voz da Otan, Allison Hart, ressaltou que a aliança condena "o ataque do Irã contra a Turquia".

Leia também

• Filho do último xá do Irã diz que qualquer sucessor do aiatolá será ilegítimo

• União Europeia e países do Golfo exigem que Irã pare ataques que ameaçam 'a segurança mundial'

• Azerbaijão promete resposta a ataques com drones; Irã nega envolvimento

O'Donnell, no entanto, recusou-se a fornecer mais detalhes sobre o alvo do míssil, alegando motivos de segurança.

"Vou me abster de revelar qualquer informação adicional que possa afetar a segurança ou a proteção de nossas forças", enfatizou.

Pouco antes, o Ministério da Defesa da Turquia havia afirmado que os sistemas de defesa da Otan interceptaram e neutralizaram "um míssil balístico disparado do Irã e detectado em trajetória em direção à Turquia".

Na quarta-feira, o mesmo ministério havia feito referência a um míssil "em direção ao espaço aéreo turco".

Entretanto, um responsável turco declarou posteriormente à AFP, sob condição de anonimato, que ele havia sido "apontado contra uma base no Chipre grego, mas que se desviou de sua trajetória".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter