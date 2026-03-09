A- A+

CONFLITO Otan intercepta segundo míssil iraniano no espaço aéreo da Turquia Alguns fragmentos caíram em uma área desabitada da província de Gaziantep, sem provocar feridos

Sistemas de defesa da Otan interceptaram no espaço aéreo da Turquia um míssil balístico disparado do Irã, no segundo incidente do tipo em cinco dias, informou nesta segunda-feira (9) o Ministério da Defesa da Turquia.

"Meios de defesa aérea e antimísseis da Otan no Mediterrâneo oriental neutralizaram um míssil balístico lançado do Irã que entrou no espaço aéreo turco", afirmou o ministério em um comunicado.

A porta-voz da Aliança Atlântica, Allison Hart, confirmou a derrubada em uma mensagem no X.

"A Otan reitera sua determinação em defender todos os Aliados contra qualquer ameaça", declarou Hart.

Segundo Ancara, alguns fragmentos caíram em uma área desabitada da província de Gaziantep, sem provocar vítimas.

"Reafirmamos que todas as medidas necessárias serão tomadas com firmeza e sem hesitação diante de qualquer ameaça ao nosso território e espaço aéreo. Reiteramos que é do interesse de todos acatar os avisos da Turquia a esse respeito", declarou o ministério.

O alerta das autoridades turcas ocorreu uma hora depois de os Estados Unidos anunciarem o fechamento de seu consulado em Adana, no sudeste da Turquia, e instarem o pessoal não essencial a deixar o país "devido a riscos de segurança".

Em uma mensagem no X, a embaixada dos EUA também aconselhou seus cidadãos no sudeste da Turquia a deixarem o país "imediatamente".

Desde o início da ofensiva de Israel e Estados Unidos em 28 de fevereiro, o Irã respondeu com ataques de mísseis e drones em todo o Oriente Médio, visando alvos americanos na região.

Por ora, a Turquia não parecia ser um alvo, embora tropas americanas estejam estacionadas em várias de suas bases, como a base aérea de Incirlik, uma importante instalação da Otan localizada nos arredores de Adana.

