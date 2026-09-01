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Organização do Tratato do Atlântico Norte Otan mobiliza caças após drones se aproximarem da fronteira entre Letônia, Estônia e Rússia Forças Armadas letãs emitiram dois alertas em sequência

Autoridades de Letônia e Estônia elevaram o nível de vigilância aérea durante a madrugada desta terça-feira (1) após a detecção de drones nas proximidades de suas fronteiras com a Rússia. A movimentação levou à decolagem de caças ligados à missão de policiamento aéreo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na região do Báltico, segundo informações das emissoras públicas LRT, da Lituânia, e ERR, da Estônia.

As Forças Armadas letãs emitiram dois alertas em sequência. O primeiro ocorreu em Ludza, no leste do país, onde uma possível ameaça ao espaço aéreo foi identificada por volta das 2h, no horário local, e descartada cerca de 25 minutos depois. Já às 3h37, um novo aviso foi acionado em Aluksne, no nordeste, desta vez acompanhado da mobilização de caças da Otan.

Durante o segundo alerta, moradores foram instruídos a buscar abrigo, fechar portas e janelas. O aviso terminou às 4h17 (horário local). Em comunicado, os militares letãos afirmaram que reforçaram a defesa antiaérea na fronteira oriental e destacaram que a aproximação de aeronaves não tripuladas estrangeiras pode voltar a ocorrer em meio à guerra na Ucrânia.

Na Estônia, a ERR informou que cerca de dez drones foram identificados perto da fronteira durante uma ofensiva ucraniana contra território russo. Segundo o comandante da Força Aérea estoniana, brigadeiro-general Riivo Valge, um dos aparelhos mudou de direção e tomou o sentido para Narva, o que levou à ativação das defesas terrestres e à decolagem de caças da base de Amari, antes de retornar para a Rússia.

Outro drone chegou a ingressar no espaço aéreo do sudeste estoniano e permaneceu na área de fronteira por algum tempo, mas saiu do país sem ser abatido. Valge disse à ERR que o comportamento do aparelho era imprevisível.

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