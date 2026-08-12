A- A+

INTERNACIONAL Otan reforça defesa após violações do espaço aéreo de Polônia e Romênia pela Rússia Organização atribui a responsabilidade pelos episódios a Moscou, com os países-membros enfatizando que as violações do espaço aéreo são perigosas e inaceitáveis

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se reuniu nesta quarta-feira, 12, para discutir as recentes violações do espaço aéreo na Polônia e na Romênia pela Rússia, além de incidentes envolvendo drones. Segundo o comunicado divulgado pela aliança, os membros reforçaram "total solidariedade" e apoio aos países afetados.

No texto, a Otan atribui a responsabilidade pelos episódios a Moscou, com os países-membros enfatizando que as violações do espaço aéreo são perigosas e inaceitáveis. "Os casos demonstram a crescente tolerância da Rússia ao risco", acrescenta o comunicado.

A aliança também declarou que permanece unida na defesa dos países integrantes e elogiou a resposta rápida das autoridades nacionais e da própria Otan aos incidentes. A nota diz ainda que a organização vem reforçando suas defesas aéreas e antimísseis integradas para "dissuadir e defender contra qualquer agressão"

Leia também • Trump usou operação secreta para trocar de avião durante cúpula da OTAN

Por fim, os aliados reafirmaram apoio à Ucrânia na defesa de sua liberdade, soberania e integridade territorial, pontuando que a segurança ucraniana contribui para a segurança da própria Otan.

Veja também