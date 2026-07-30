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Otan: Rutte condena violação do espaço aéreo polonês por míssil russo e diz ativar defesas

Uma ofensiva russa matou ao menos oito civis, incluindo crianças, e deixou mais de 50 feridos nesta quinta-feira, segundo autoridades ucranianas

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O Secretário-Geral da OTAN, Mark RutteO Secretário-Geral da OTAN, Mark Rutte - Foto: John Thys / AFP

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, afirmou nesta quinta-feira, 30, que discutiu com o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, a violação do espaço aéreo polonês por um míssil russo e afirmou que Varsóvia e a Otan ativaram suas defesas aéreas e terrestres.

"Estamos em solidariedade com a Polônia e continuaremos a fortalecer nossa prontidão para defender contra qualquer ameaça, incluindo ataques de mísseis", escreveu Rutte na rede X.

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Rutte classificou o incidente como "mais um ato imprudente da Rússia" e uma consequência perigosa da guerra da Ucrânia. "A Otan continua a fornecer apoio essencial para que a Ucrânia possa se defender. Nosso compromisso é inabalável", acrescentou.

Uma ofensiva russa matou ao menos oito civis, incluindo crianças, e deixou mais de 50 feridos nesta quinta-feira, segundo autoridades ucranianas.

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