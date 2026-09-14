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Organização do Tratato do Atlântico Norte

Otan: Rutte diz que Rússia está enfrentando dificuldades e que Putin se tornou 'desesperado'

Segundo o secretário-geral da Organização, a resposta de aumentar o apoio à Ucrânia se dará com "múltiplas opções" para enfrentar as ameaças híbridas russas

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O Secretário-Geral da OTAN, Mark Rutte, diz que a Rússia está enfrentando dificuldades e que Putin se tornou 'desesperado'O Secretário-Geral da OTAN, Mark Rutte, diz que a Rússia está enfrentando dificuldades e que Putin se tornou 'desesperado' - Foto: Simon Wohlfahrt/AFP

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, disse que a Rússia está enfrentando dificuldades contra Kiev e que o recente ataque a um trem de passageiros na Ucrânia mostra o "quão desesperado" o presidente russo, Vladimir Putin, se tornou.

"Ele acha que pode nos impedir de apoiar a Ucrânia e que pode minar nossa unidade. Ele está errado. Nossa resposta é aumentar o apoio à Ucrânia, para que ela tenha o que precisa para se defender", enfatizou Rutte, em coletiva com o primeiro-ministro da Eslovênia, Janez Jansa, na sede da Otan, em Bruxelas.

Segundo ele, a resposta de aumentar o apoio à Ucrânia se dará com "múltiplas opções" para enfrentar as ameaças híbridas russas. O líder da Otan também destacou que a resposta nem sempre será "olho por olho" e que apoiar Kiev também fortalece a organização contra Moscou.

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"Putin sabe muito bem que não conseguirá nos dividir", afirmou ele ao defender o aumento de gastos da aliança de 3,5% para 5%, argumentando que isso exigirá tanto elementos de defesa tradicionais quanto novas tecnologias, incluindo drones e inteligência artificial (IA).

Durante o encontro, Rutte ainda agradeceu ao primeiro-ministro esloveno, destacando seu papel nos Bálcãs Ocidentais e seu apoio firme à Ucrânia. Ele ressaltou a contribuição de pessoal da Eslovênia para a missão de paz no Kosovo, que "ajuda a garantir um ambiente seguro para todas as comunidades". Além disso, Rutte mencionou a assistência de segurança de mais de 60 milhões de euros fornecida pela Eslovênia à Ucrânia em 2025 e suas contribuições para a iniciativa da Lista de Requisitos Prioritários da Ucrânia (Purl, em inglês) - um mecanismo coordenado que permite a aliados ocidentais financiarem a compra de equipamentos militares e munições dos EUA para entrega rápida à Kiev.

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