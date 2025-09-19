A- A+

VIOLAÇÃO Otan se reunirá na próxima semana para discutir violação do espaço aéreo da Estônia pela Rússia Pela manhã, três caças russos Mig-31 entraram no espaço aéreo estoniano

O primeiro-ministro da Estônia, Kristen Michal, afirmou na rede X que seu governo solicitou consultas ao abrigo do Artigo 4 da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o qual permite que um Estado-membro realize um pedido formal para discutir ameaças à sua integridade territorial, independência política ou segurança.

O Conselho da Otan respondeu que se reunirá no início da próxima semana para discutir a violação de hoje do espaço aéreo da Estônia pela Rússia.

Pela manhã, três caças russos Mig-31 entraram no espaço aéreo estoniano.

