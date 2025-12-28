A- A+

BRASIL Otimismo para 2026: 60% dos brasileiros projetam próximo ano melhor para o país Crença na melhora da própria situação saltou nove pontos percentuais desde o levantamento de 2024

Uma pesquisa Datafolha mostra que o brasileiro está mais otimista para 2026: 69% dos entrevistados disseram acreditar que, no próximo ano, sua situação pessoal será melhor que a de 2025, num salto de nove pontos percentuais em relação ao levantamento anterior sobre o tema. A expectativa é maior entre as mulheres, os menos escolarizados e os de menor renda mensal.

De acordo com o instituto, há um ano, eram 60% aqueles que projetavam uma melhora para 2025, o patamar mais baixo registrado na terceira passagem de Lula (PT) pela Presidência.

Na pesquisa, o Datafolha perguntou a 2.002 pessoas com 16 anos ou mais em pontos de fluxo populacional de 113 municípios do Brasil, entre 2 a 4 de dezembro: "Na sua opinião, 2026 será um ano melhor, igual ou pior a 2025 para você?". Este ano, 16% afirmaram que será igual, e 11%, pior. Outros 3% não souberam responder.

A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança, 95%.





O Datafolha também questionou os entrevistados sobre a expectativa para a situação geral do país. Seis em cada dez deles (60%) apontaram esperar um ano melhor para os brasileiros em 2026 em relação a 2025 — resultado semelhante ao registrado na virada de 2022 para 2023, quando Lula foi eleito. Na sondagem anterior, 47% se disseram otimistas sobre 2025, na comparação com 2024.

A pesquisa mostra que o otimismo sobre a situação pessoal para 2026 se dá principalmente entre as mulheres (74%), quase dez pontos mais que entre os homens (65%). A boa expectativa também é prevalente entre os menos escolarizados — 74% entre os que possuem somente o Ensino Fundamental, e 62% dos que têm Ensino Superior (62%) — e os de menor renda — 72% dos que ganham menos de dois salários mínimos por mês, e 61% entre os que ganham mensalmente mais de dez salários.

