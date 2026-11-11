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MÚSICA Otto leva ao REC'n'Play a memória elétrica de "Condom Black" Na primeira noite do festival, músico revisita álbum de 2001, reflete sobre tecnologia e manguebeat e adianta disco inédito para 2027

No Recife, onde a lama do mangue encontrou os circuitos da música eletrônica para inventar novas possibilidades de criação, tecnologia e cultura nunca foram assuntos distantes.

É nesse território de inquietação que Otto reencontra o público pernambucano na primeira noite da 8ª edição do REC’n’Play, festival que ocupa o Bairro do Recife com programação gratuita dedicada à inovação, à criatividade e à conexão entre diferentes áreas do conhecimento.

Nesta quarta (11), às 22h, o músico sobe ao palco levando um show que celebra os 25 anos de “Condom Black” (2001), seu segundo álbum. A relação entre experimentação tecnológica e identidade cultural, tão presente na história do manguebeat, também atravessa a conversa do artista com a Folha de Pernambuco.

A antena mangue

A aproximação entre arte e tecnologia está na origem da trajetória de Otto e do Manguebeat. O artista lembra que a experimentação nunca ficou apenas no discurso. “Canicule Sauvage" (2022), seu sétimo disco, por exemplo, foi feito quase inteiramente no aplicativo GarageBand.

Outro exemplo é seu álbum de estreia, “Samba pra Burro” (1998). "O meu ‘Samba pra Burro’ foi além, foi feito no primeiro Pró-Tools do Brasil, com Apolo 9, que era meu produtor”, lembra Otto.

A mistura de guitarras, percussões, samples, beats e referências de procedências distintas ajudou a romper a divisão entre tradição e modernidade que ainda pautava parte do debate musical.

A tecnologia, porém, não ocupa o lugar da criação humana. “A cultura tem que ser absorvida pela tecnologia para ser protegida, para ser arquivada, para ser mostrada (...). A cultura vem para dentro do computador, vai até a casa das pessoas e elas vão para dentro da cultura. É uma simbiose (...). A poesia e a tecnologia se relacionam, se aprendem. E é o que zela pelas nossas tradições”, diz. Para Otto, a ferramenta amplia o alcance, mas é a cultura que lhe dá sentido.

“Condom Black”, 25 anos

Depois da estreia eletrônica e experimental de “Samba pra Burro”, “Condom Black” (2001) investiu em uma sonoridade mais orgânica e assumiu uma dimensão política e afetiva. O show que Otto apresenta parte desse repertório - “Dias de Janeiro”, “Cuba”, “Porque” são algumas da setlist -, e visita os demais discos.

"Esse disco é minha ode à grande contribuição cultural que o negro dá a esse país (...). É um disco muito balançado, é um disco muito sagrado nesse sentido”, destaca. "O candomblé é isso! É resistência. Eu já tô nessa luta, nessa consciência de ser humano, de país, de cultura, de igualdade há muito tempo."

Próximo capítulo: 2027

Otto também está preparando um álbum inédito, previsto para depois do Carnaval de 2027. O trabalho terá mais uma vez a produção de Pupillo e trará canções inéditas do belo-jardinense em parceria com nomes como Luiz Caldas, Marcos Valle, Michael Sullivan, Frejat e Hyldon.

“Eles me mandavam a harmonia, me mandavam ideia, e eu pegava essa ideia deles e transformava em música”, comenta. O disco ainda não tem título divulgado. O músico adianta apenas que um desenho que já tatuou, com o símbolo matemático pi (π) entre duas letras “O” – o π o – batizará o novo trabalho.

Entre a memória de “Condom Black” e as canções que começam a ganhar forma, sua apresentação no REC’n’Play retoma uma das apostas centrais do manguebeat: usar o novo para manter a cultura em movimento.

SERVIÇO

REC'n'Play 2026

Palco Recife Cidade da Música

- Acesso gratuito -

Quarta-feira (11/11)

19h - Bione

20h30 - Devotos

22h- Otto

Quinta-feira (12/11)

19h - Dani Carmesim

20h30 - Murilo Gun e a big-band Gunzito

22h Cordel do Fogo Encantado

Sexta-feira (13/11)

19h Bela Maria

20h30 Eddie

22h Lenine

Sábado (14/11)

16h - Mundo Bita

19h30 Galo da Madrugada

21h Karynna Spinelli

22h30 De Cara com o Samba

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