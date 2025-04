"Ouro descartado": saiba os poderes desconhecidos de uma parte da fruta que você nunca quer comer

A- A+

O mais nutritivo nem sempre é o mais atraente e, às vezes, é descartado sem pensar duas vezes. Este é o caso do albedo — a camada interna branca que se encontra entre a casca e a polpa de todos os frutos cítricos, como a laranja, a tangerina, o limão e a lima.

Embora a grande maioria das pessoas opte por retirar os fios brancos que envolvem os gomos dessas frutas, a ciência afirma que pode ser uma boa ideia começar a incorporá-los à dieta pelos benefícios que trazem à saúde digestiva.

— Culturalmente, o albedo costuma ser descartado por seu sabor amargo e sua textura fibrosa e seca, que contrastam bastante com o sabor doce e suculento da polpa esperada dos cítricos. Além disso, há uma falta de conhecimento sobre seu perfil nutricional — resume a nutricionista Milagros Sympson.

— Ao contrário da polpa, que concentra principalmente água, açúcares e ácidos orgânicos, o albedo contém uma alta proporção de fibra dietética e compostos bioativos benéficos para o organismo — acrescenta Sol Candotti, especialista em nutrição.

Benefícios

Entre os principais nutrientes do albedo, as especialistas destacam a fibra solúvel (especialmente a pectina), os flavonoides (naringenina e hesperidina), a vitamina C, os carotenoides, polifenóis e compostos fenólicos antioxidantes e, em menor quantidade, terpenos e minerais como cálcio, potássio e magnésio.

— Diversos estudos mostraram que o consumo de albedo contribui para reduzir os níveis de colesterol LDL, melhora a digestão, regula a glicemia e pode reduzir a inflamação sistêmica — afirma Candotti.

Veja abaixo os principais benefícios do consumo do albedo dos cítricos:

Melhora da saúde intestinal

No sistema digestivo, a fibra do albedo melhora o trânsito intestinal, reduz a prisão de ventre e modula a microbiota intestinal, explica Candotti.

— A pectina atua como um prebiótico, alimentando bactérias benéficas do intestino e promovendo um microbioma saudável — detalha Sympson.

Além disso, ela favorece a sensação de saciedade e retarda a absorção dos açúcares, tornando-se uma aliada na prevenção da síndrome metabólica, acrescenta Candotti.

Propriedades antioxidantes

Os flavonoides presentes no albedo — como a naringenina e a hesperidina — atuam como potentes antioxidantes, combatendo o estresse oxidativo e reduzindo os danos celulares, apontam as especialistas.

Na verdade, Candotti menciona estudos da Universidade de Valência, na Espanha, que descobriram que as concentrações de flavonoides no albedo podem ser ainda maiores do que no suco ou na polpa.

— A hesperidina, especialmente, tem propriedades anti-inflamatórias e melhora a elasticidade e a circulação dos vasos sanguíneos, reduzindo o risco de hipertensão e aterosclerose — acrescenta Sympson.

Regulação da glicose

Outra função da fibra solúvel presente no albedo dos cítricos é retardar a absorção de açúcares, ajudando a estabilizar os níveis de glicose no sangue. Isso, explica Sympson, é benéfico para pessoas com diabetes ou resistência à insulina.

— A hesperidina e a naringenina também melhoram a sensibilidade à insulina, reduzem a produção hepática de glicose e favorecem o perfil lipídico — completa Candotti.

Redução do colesterol

A pectina também pode se ligar aos ácidos biliares no intestino, reduzindo os níveis de colesterol LDL (“ruim”) ao promover sua excreção. Isso se combina e se potencializa com o efeito dos flavonoides na inibição da oxidação do colesterol LDL, um fator chave na formação de placas arteriais, diz Sympson.

Consumo e formas de incorporar

Embora não seja necessário incluir o albedo diariamente na alimentação, ele pode ser uma adição valiosa para quem deseja aumentar o consumo de fibras e antioxidantes, explica Sympson.

— Comê-lo ocasionalmente ao consumir cítricos já é suficiente para a maioria das pessoas, desde que sua dieta seja variada e equilibrada — comenta.

Candotti concorda, explicando que seu consumo regular, como parte do hábito de comer frutas cítricas, pode potencializar os benefícios nutricionais da fruta, e que não é necessário consumir grandes quantidades.

— Basta não eliminar sistematicamente o albedo ao comer laranjas, tangerinas ou outros cítricos — diz. — Para pessoas com síndrome metabólica, diabetes tipo 2 ou dislipidemias, sua inclusão pode ser especialmente útil.

Maneiras de incorporar o albedo à dieta

Ralar um pouco e adicionar em vitaminas ou sucos naturais;

Incluir em geleias caseiras;

Secar para fazer infusões;

Secar e moer para usar como pó em receitas doces ou panificados

— Ao cozinhá-lo, algumas propriedades como os flavonoides podem diminuir, por isso a opção crua ou minimamente processada é a mais recomendada — adverte Candotti.

Contraindicações

Sympson afirma que o albedo é seguro para a maioria das pessoas, mas que indivíduos com gastrite, alergias a cítricos, problemas dentários ou dietas com baixo teor de fibras, ou predisposição a cálculos renais devem consumi-lo com precaução — e em alguns casos evitá-lo — devido ao seu alto teor de fibra.

— Pessoas com síndrome do intestino irritável (SII), intestino sensível ou que seguem dietas com baixo teor de FODMAPs podem experimentar inchaço abdominal ou desconforto digestivo leve. Recomenda-se introduzir gradualmente e observar a tolerância individual — conclui Candotti.

Veja também