"Ouro líquido": mães na Inglaterra vendem leite materno para adultos como "superalimento"

Mulheres britânicas que deram à luz recentemente estão vendendo seu leite materno pela internet. A prática tem ganhado dezenas de adeptos que estão anunciando o chamado 'ouro líquido' online por até 76 euros o litro, ou seja, aproximadamente R$ 420 o litro.

O leite materno atraiu uma reputação online como um superalimento para o fisiculturismo, isso porque as pessoas acreditam que se ajuda os bebês a ganhar massa rapidamente, o mesmo deveria ser verdade para adultos.

Muitas pessoas também afirmaram comprar o leite materno como uma forma de se manter livre do câncer, uma alegação baseada em alguns estudos preliminares sugerindo que um tipo de proteína no leite materno pode ser capaz de matar algumas células cancerígenas.

Especialistas e cientistas da área afirmam que, apesar de o leite ser totalmente seguro entre mãe e filho, não é recomendado tomá-lo como adulto. Isso porque o líquido pode ser adulterado ou armazenado incorretamente – e até mesmo transmitir doenças como DSTs.

Eles ainda afirmam que não há estudos que comprovem o auxílio no crescimento de músculos para homens, muito pelo contrário, visto que o leite materno é pobre em proteínas, rico em gordura e contém grandes quantidades de lactose que muitas pessoas não conseguem digerir — tornando-o um suplemento ruim para o fisiculturismo.

O leite materno é 88% água, mas os 12% restantes fornecem tudo o que um bebê precisa para crescer, como carboidratos, gorduras, proteínas e minerais.

Embora seja perfeito para bebês, o consumo por adultos pode ser arriscado — principalmente quando comprado de estranhos, pois podem ser misturados com outras substâncias ou armazenado incorretamente, tornando-se um perigo para a saúde. Transmitindo doenças infecciosas como hepatite B, HIV e sífilis.

Os bancos de leite oficiais do sistema de saúde do Reino Unido (NHS), onde as mulheres podem doar seus suprimentos excedentes para mães que lutam para produzir o suficiente para seus filhos ou para bebês cujas mães morreram, existem há anos e são perfeitamente seguros, pois as mamães fazem exames de saúde rotineiramente para garantir que não sejam portadoras de nenhuma dessas doenças e as passem inadvertidamente para os bebês.

Os médicos e especialistas afirmam ainda que nenhuma dessas atitudes que previnem à saúde da mãe e do bebê podem ser garantidas por pessoas que vendem o produto online.

