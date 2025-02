"Ouro negro": Conheça o "superalimento", rico em vitamina C, que atua como antioxidante

A- A+

Também conhecida como groselha negra, a cassis (seu nome científico é Ribes nigrum) é uma fruta silvestre semelhante ao mirtilo, embora mais escura e ácida, e “com um perfil nutricional ainda mais completo e potente”, observa Milagros Sympson, nutricionista (MN 12067).

Originária da Europa, acredita-se que seu cultivo tenha começado por volta das últimas décadas do século XVII. Embora seja especialmente valorizado na França, onde é utilizado para a produção de licores e doces, como o famoso creme de cassis, sua popularidade se estende a outras regiões da Europa Central e Oriental, e ao norte da Ásia.

Tem uma longa história como planta medicinal devido às suas muitas propriedades; tanto a fruta em si quanto suas folhas, casca e raízes. Destacam-se, em especial, seu alto teor de vitamina C, antioxidantes, fibras e ácidos graxos, compostos que têm impacto direto e indireto no sistema imunológico, na inflamação, na saúde cardiovascular e no metabolismo.





“O coquetel de nutrientes presentes no cassis faz dele um superalimento”, afirma Sol Candotti, especialista em Saúde Nutricional.

Nutrientes e benefíciosA

“Os cruzados são um grande aliado para a saúde. “É uma das frutas com maior teor de antioxidantes, superando até mesmo mirtilos e amoras”, diz Candotti. “Essas substâncias neutralizam os radicais livres no organismo, reduzindo assim o risco de doenças crônicas e promovendo um envelhecimento saudável”, acrescenta.

Fortalecendo o sistema imunológico

A groselha preta é uma das fontes com maior concentração de vitamina C: quatro vezes mais que as laranjas e duas vezes mais que os mirtilos. “Essa vitamina é fundamental para a produção de colágeno, reparação de tecidos e fortalecimento do sistema imunológico”, diz Candotti.

Junto com antoclaninas e flavonoides, antioxidantes também presentes em alta proporção na fruta, essa combinação "estimula a produção de glóbulos brancos, melhorando a resposta do corpo a infecções e reduzindo a inflamação crônica", afirma a especialista em nutrição saudável.

Candotti também se refere à presença de polifenóis que, segundo estudos recentes, têm efeito prebiótico, promovendo o crescimento de bactérias “boas” no intestino, onde reside 70% do sistema imunológico. “Manter uma microbiota saudável é essencial para a defesa contra patógenos”, diz ele.

Anti-inflamatório e digestivo

Sympson explica que a groselha negra tem um impacto positivo no metabolismo, por um lado, devido à presença de flavonoides, que têm efeito antiespasmódico no trato gastrointestinal; e, por outro lado, pelo seu teor de fibras, que favorece a digestão e contribui para uma microbiota intestinal saudável, melhorando a absorção de nutrientes.

Candotti, por sua vez, destaca a presença do ácido gama-linolênico (GLA) , um tipo de ômega-6 com efeitos anti-inflamatórios que não é encontrado em mirtilos ou amoras, e que é fundamental para o metabolismo das gorduras, além de ser benéfico para a saúde da pele. “Pode ser especialmente útil no tratamento de doenças como colite e distúrbios metabólicos”, acrescenta.

Melhora a saúde cardiovascular e ocular

Outro benefício amplamente estudado da groselha negra é seu efeito positivo no sistema cardiovascular e na saúde ocular.

“Os flavonoides desempenham um papel na regulação da pressão arterial, promovendo a vasodilatação e reduzindo a rigidez arterial; As antocianinas melhoram a circulação sanguínea, estimulando a produção de óxido nítrico, composto que relaxa os vasos sanguíneos; e a combinação de seus antioxidantes reduz a oxidação do colesterol LDL, diminuindo o risco de aterosclerose", explica Candotti.

Sobre os benefícios do consumo de frutas para a saúde dos olhos, Sympson explica que as antocianinas melhoram a circulação sanguínea na retina e nos nervos ópticos, reduzindo a fadiga ocular e prevenindo doenças como degeneração macular, glaucoma ou perda de visão.

Como consumi-lo para aproveitar seus benefícios

A melhor maneira de consumir groselha negra, diz Sympson, é como ela é encontrada na natureza: fresca, inteira e com casca, para que retenha a maior quantidade de nutrientes.

Por seu sabor intenso e ácido, pode ser interessante combiná-lo com alimentos mais doces: por exemplo, adicioná-lo ao iogurte ou a uma tigela de aveia; ou até mesmo usá-lo para cobrir uma sobremesa de chocolate.

