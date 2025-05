"Ouro verde": Por que jogar fora a casca do abacate é "desvantagem" para beleza e jardinagem

A- A+

A casca do abacate, geralmente descartada, pode ser reaproveitada de forma útil em casa. Rica em nutrientes, ela funciona como fertilizante natural para plantas, esfoliante para a pele e até tratamento para os cabelos — tudo com baixo custo e foco na sustentabilidade.

A casca pode ser reaproveitada de diversas maneiras. No jardim, ela se transforma em um componente eficiente da compostagem, com decomposição mais rápida que outros resíduos orgânicos. Quando cortada em pedaços pequenos, acelera a fertilização do solo e nutre as plantas de forma natural.

Além disso, as metades das cascas podem funcionar como vasos biodegradáveis para o cultivo de sementes. Preenchidas com terra, servem como berçários ideais para mudas, que podem ser transplantadas diretamente no solo quando estiverem prontas. É uma solução simples, prática e alinhada com práticas de cultivo sustentável.





No universo do autocuidado, a casca de abacate também encontra espaço. Sua textura naturalmente áspera faz dela um esfoliante eficaz para mãos e pés. Misturada com óleo de coco ou mel, pode ser aplicada na pele como alternativa acessível a produtos industrializados, removendo células mortas e deixando a pele mais suave.

A polpa que fica aderida à casca é outro ativo poderoso. Rica em óleos e antioxidantes, pode ser raspada e usada na preparação de máscaras faciais nutritivas. A combinação com ingredientes naturais como mel ou aveia transforma a casca em um aliado da beleza, ideal para quem busca cuidar da pele sem gastar muito.

Nem os cabelos ficam de fora. Fervida em água, a casca do abacate produz uma infusão que, segundo relatos de usuários, ajuda a fortalecer os fios e dar brilho natural.

