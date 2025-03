A- A+

hemisfério sul Outono começa nesta quinta (20) com aumento de chuvas e redução gradual da temperatura em Pernambuco No Estado, estação é caracterizada pela diminuição gradativa das chuvas no Sertão e o aumento no Litoral, Zona da Mata e Agreste

O outono iniciou no hemisfério sul, às 6h01 desta quinta-feira (20). A estação, que promete amenizar as temperaturas ao longo dos próximos meses, segue até 20 de junho.



Meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Edvania Santos destacou, em entrevista à Folha de Pernambuco, as principais características da estação e previsões para o Estado durante o período.

Segundo a especialista, a data de início é marcada pelo equinócio de outono, quando o sol, através do seu movimento aparente, passa a Linha do Equador. Isso faz com que o hemisfério sul, onde o Brasil está posicionado, receba menos luz solar.

"Em Pernambuco, a estação é caracterizada pela diminuição gradativa das chuvas no Sertão e o aumento no Litoral, Zona da Mata e Agreste", destacou a meteorologista.

Edvania também ressalta que, durante o outono, é comum a redução gradual das temperaturas do ar em todo o Estado de Pernambuco.

Confira temperaturas mínimas esperadas, de acordo com a média histórica:

Região Metropolitana do Recife

Abril: 23,7 °C;

Maio: 23,3 °C;

Junho: 22,7 °C.

Agreste

Abril: 20,3 °C;

Maio: 19,7 °C;

Junho: 18,7 °C.

Zona da Mata

Abril: 22,3 °C;

Maio: 21,8 °C;

Junho: 20,8 °C.

Sertão

Abril: 21 °C;

Maio: 20,2 °C;

Junho: 19 °C.



"Essa é a média mínima de cada região, e é possível verificar que a temperatura vai diminuindo de abril a junho. As temperaturas tendem a ficar mais amenas comparadas com o verão", destaca Edvania Santos.

Noite mais frias

Segundo a meteorologista, dentre as regiões de Pernambuco, o Agreste deve registrar a menor temperatura durante o período devido a sua maior altitude. Com o resfriamento, a região também deve ter noites mais frias.

"Noites mais frias ocorrem nos meses de julho e agosto. No entanto, nessa época do outono, começa um esfriamento gradual, especialmente no Agreste, pela altitude. Os dias terão temperaturas mais amenas e as noites, mais frias, à medida que o inverno se aproxima, especialmente em junho", afirmou a especialista.

Chuvas devem aumentar gradualmente em Pernambuco

Edvania relata que o fenômeno Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL) é o responsável pelas chuvas no setor leste de Pernambuco e do Nordeste neste período.

"Essa época do ano é marcada por chuvas intensas, especialmente no setor leste, que atinge o Agreste, Zona da Mata e o Região Metropolitana do Recife", afirmou a meteorologista, destacando que o aquecimento do Oceano Atlântico também influencia no volume de precipitações.

"Estamos com uma condição favorável, até o momento, para o Pacífico, porque ele tá com neutralidade (sem influência do El Niño e La Niña), e com o Oceano Atlântico aquecendo. Se ele continuar aquecendo, poderemos ter mais chuvas", relatou.



Confira a chuva esperada para todo o Outono 2025, com base na média histórica (1991 - 2020):

Região Metropolitana do Recife - 901 milímetros;

Zona da Mata - 572 milímetros;

Agreste - 323 milímetros;

Sertão - 187 milímetros.



Edvania Santos também informou que a Apac deve divulgar, no próximo dia 26 de março, um prognóstico atualizado com previsões de temperatura e chuvas para os próximos meses.

Outono será marcado por início do tempo seco no Sudeste e Centro-Oeste do País | Foto: Freepik

Outono será seco no Sudeste e Centro-Oeste do Brasil

Segundo a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Morgana Almeida, a chegada do outono marca a transição entre o término do período chuvoso e o início do período seco nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.



"Na região Sul, climatologicamente, chove o ano todo, mas as temperaturas ficam mais amenas. Alguns fenômenos, como nevoeiro e/ou névoa úmida, podem ocorrer nas regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste, e também podem ser registradas geadas nas regiões serranas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná", afimou Morgana.



A especialista destacou que, durante a estação, são esperadas chuvas acima da média no extremo norte das regiões Nordeste e Norte, sendo esta última a região a ser mais afetada por temporais durante o outono.

"Nas demais áreas do País, as chuvas deverão ficar de normal a abaixo da média climatológica", informou a meteorologista.



No Nordeste, o clima apresentará características distintas: na porção oeste, a estação marca a transição entre o término do período chuvoso e o início do período seco; na porção norte, são esperadas chuvas até maio; já no leste, inicia-se o período chuvoso.

"No final do outono (maio e junho), climatologicamente, as temperaturas ficam mais amenas no Estado de Pernambuco, especialmente nas áreas de maior altitude. Mas a previsão para o trimestre abril, maio e junho é de temperaturas acima da média climatológica", afirmou a meteorologista do Inmet.

