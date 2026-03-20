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O outono começa oficialmente no hemisfério sul às 11h45 desta sexta-feira (20) e é marcado pela diminuição gradativa das temperaturas e aumento das chuvas na maior parte de Pernambuco ao longo dos próximos meses.



A data de início é marcada pelo equinócio de outono, quando o sol passa a Linha do Equador fazendo com que o hemisfério sul, onde o Brasil está posicionado, receba menos luz solar. A estação segue até as 5h25 de 21 de junho.



O meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) Romilson Ferreira, destacou, em entrevista à Folha de Pernambuco, que as temperaturas, historicamente mais altas até fevereiro, reduzem no período.



"A média das temperaturas reduz tanto por causa de menor incidência solar, quanto por maior disponibilidade de nuvens e chuva. Isso propicia temperaturas que chegam a abaixo ou próximo de 15ºC em algumas regiões no estado", informou.



Segundo o especialista, as menores temperaturas devem ser registradas no Sertão e, principalmente, no Agreste. "A gente começa a ter menor incidência de raios solares e mais umidade do ar, então é natural a redução das temperaturas. Esse é um período que, no Sertão, a umidade fica acima de 60%, ou seja, mais confortável que em outras estações".



Noites mais frias

O meteorologista da Apac prevê que, com a diminuição das temperaturas mínimas, devem ser registradas noites mais frias no período.



"É comum a gente registrar 15ºC, 14ºC em alguns pontos mais altos do Agreste, por exemplo. De forma geral, a temperatura vai diminuindo ao longo da noite até chegar na mínima, que ocorre pouco antes do amanhecer", informou Romilson.

Chuvas para quase todas as regiões

O outono em Pernambuco é marcado pela redução de chuvas no Sertão e aumento de precipitações no Litoral, Zona da Mata e Agreste do estado.



"É um período que chove bastante, de muita nebulosidade e as temperaturas costumam cair até julho. À medida que se aproxima dele, os valores vão aumentando gradativamente. Já no Sertão, o período chuvoso, que começou em janeiro, vai até abril", ressaltou Romildo.



O meteorologista também explica que alguns fenômenos favorecem a ocorrência de chuvas no período, a exemplo da Zona de Convergência Intertropical e dos Distúrbios Ondulatórios de Leste.



"É muito comum que ondas de leste aconteçam a partir de abril. É um fenômeno que favorece chuva e pode provocar grandes valores de precipitação", destacou o especialista, também citando o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis e a Zona de Convergência do Atlântico Sul como possíveis fenômenos atuantes na estação.

Outono no hemisfério sul começa nesta sexta (20) | Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

Sertão pode ter chuvas abaixo da média

Romilson Ferreira aponta que o Sertão pernambucano tem registrado chuvas abaixo do esperado em 2026, tendência que deve se estender nos próximos meses.

“O janeiro foi um mês atípico, bem abaixo da média. Já fevereiro foi bem diferente, choveu bastante no Sertão e até no Agreste, mas março voltou a ficar desfavorável. Se realmente continuar com esse prognóstico, o Sertão deve ter chuva na média ou abaixo do esperado historicamente”, informou.

Para as demais regiões do estado, o meteorologista destacou que somente será possível divulgar previsões após realização de prognóstico previsto para 24 de março, mas informou a média histórica de chuva em cada região no período. Confira:

Confira média histórica de chuva para Pernambuco durante o outono:

Região Metropolitana do Recife - 900 milímetros (43% da chuva prevista para todo o ano);

Zona da Mata - 572 milímetros (44% da chuva prevista para todo o ano);

Agreste - 323 milímetros (42% da chuva prevista para todo o ano);

Sertão - 187 milímetros (30% da chuva prevista para todo o ano).

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