Seg, 02 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda02/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Epstein

Outra mulher diz que Epstein a enviou à casa do ex-príncipe Andrew para ter relações sexuais

Andrew sempre alegou inocência. Em outubro, ele foi destituído de todos os seus títulos reais e ordenado a se mudar de sua luxuosa residência em Windsor

Reportar Erro
Esta foto sem data, tirada em um local não divulgado e publicada pelo Departamento de Justiça dos EUA em 30 de janeiro de 2026 como parte dos arquivos de Jeffrey Epstein, mostra o ex-príncipe britânico Andrew Mountbatten-Windsor ajoelhado sobre uma mulherEsta foto sem data, tirada em um local não divulgado e publicada pelo Departamento de Justiça dos EUA em 30 de janeiro de 2026 como parte dos arquivos de Jeffrey Epstein, mostra o ex-príncipe britânico Andrew Mountbatten-Windsor ajoelhado sobre uma mulher - Foto por HANDOUT / US DEPARTMENT OF JUSTICE / AFP

Uma segunda mulher afirmou que o agressor sexual Jeffrey Epstein a enviou ao Reino Unido para manter relações sexuais com o ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, informou a BBC.

A acusação foi revelada mais de 10 anos depois da denúncia de Virginia Giuffre, que se suicidou em abril de 2025 e foi a principal demandante no caso Epstein, um rico financista que se matou na prisão antes de ser julgado por acusações de tráfico sexual de menores.

Leia também

• Andrew convidou Epstein para jantar no Palácio de Buckingham

• Starmer diz que ex-príncipe Andrew deveria depor nos EUA sobre Epstein

Brad Edwards, advogado americano que representa a segunda mulher, declarou à BBC que o encontro ocorreu em 2010 na residência do ex-príncipe em Windsor, ao oeste de Londres, quando sua cliente tinha pouco mais de 20 anos.

Após passar a noite com Andrew, ela visitou o Palácio de Buckingham, acrescentou o advogado.

O filho da rainha Elizabeth II, que caiu em desgraça por sua amizade com Epstein, voltou a ser citado em vários dos milhões de documentos publicados na sexta-feira (30) pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Andrew sempre alegou inocência. Em outubro, ele foi destituído de todos os seus títulos reais e ordenado a se mudar de sua luxuosa residência em Windsor.

A imprensa britânica divulgou no sábado (31) fotos de Andrew de joelhos, inclinado sobre uma mulher vestida, e e-mails em que convida Epstein para conversar "em particular" no Palácio de Buckingham.

As revelações mais recentes provocaram a reação do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que declarou que Andrew deveria testemunhar no Congresso dos Estados Unidos sobre o que sabe dos crimes do financista falecido.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter