Ônibus Outras duas linhas do TI Macaxeira começam a fazer integração temporal a partir do sábado (25) Embarque dos passageiros passará a ser feito pela porta da frente dos ônibus

As linhas interterminais 1964 - TI Igarassu/TI Macaxeira e 1906 - TI Pelópidas/TI Macaxeira passam a fazer integração temporal no Terminal Integrado Macaxeira, na Zona Norte do Recife, a partir deste sábado (25).

Com isso, o embarque dos passageiros passará a ser feito pela porta da frente dos ônibus. A catraca do coletivo é liberada pelo VEM.

Já fazem integração temporal no terminal as linhas 901 - TI Abreu e Lima/TI Macaxeira, 902 - Mirueira/Macaxeira, 948 - Arthur Lundgren II/Macaxeira, 601 - Bola na Rede/Macaxeira e 604 - Alto Burity/Macaxeira.

De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte, as demais sete linhas que atendem no terminal permanecem com embarque pelas portas do meio ou traseira dos coletivos.

Para ter direito à integração temporal, que permite uma nova rodada de catraca no mesmo sentido da viagem em até duas horas, o usuário deve utilizar o cartão VEM no momento do embarque.

Quem ainda não tem o VEM deve procurar a equipe de distribuição no TI Macaxeira e adquirir o VEM Comum gratuitamente.

A bilhetagem eletrônica possibilita a identificação do usuário no momento do embarque e o mapeamento do seu trajeto, ajudando o Grande Recife Consórcio a sempre planejar melhor o trajeto das linhas de ônibus.

Integração temporal

Até o momento, o sistema de integração temporal está implantado de forma parcial nos TIs Joana Bezerra e Macaxeira. De forma integral, o sistema funciona em 21 dos 26 terminais integrados da Região Metropolitana do Recife.

Em 2021 e 2022, foram integrados completamente os TIs Aeroporto, Jaboatão, Cajueiro Seco, Tancredo Neves, CDU, Cabo, Caxangá, Rio Doce, Camaragibe, Abreu e Lima e Igarassu.

O sistema começou a ser implantado em 2017 e também está presente integralmente nos TIs Afogados, Xambá, TIP, Prazeres, Cosme e Damião, Getúlio Vargas, Santa Luzia, Recife, Largo da Paz e Cavaleiro.

