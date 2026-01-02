A- A+

Outras viradas de ano trágicas antes do incêndio na Suíça Ano Novo foram marcadas por tragédias semelhantes nos últimos 25 anos

Assim como o incêndio ocorrido na noite de Réveillon em um bar da estação de esqui de Crans-Montana, na Suíça, outras noites de Ano Novo foram marcadas por tragédias semelhantes nos últimos 25 anos.

Atentados:

Ano Novo de 2025 em Nova Orleans:

Shamsud-Din Jabbar, um ex-militar americano de 42 anos, investe com sua caminhonete contra a multidão durante as celebrações no centro de Nova Orleans, matando 14 pessoas e ferindo cerca de trinta. Mais tarde, morre em uma troca de tiros com a polícia no turístico bairro francês desta grande cidade da Louisiana, no sul dos Estados Unidos. Segundo a polícia, ele havia proclamado em vários vídeos seu apoio ao grupo Estado Islâmico (EI).



Ano Novo de 2017 em Istambul:

Pelo menos 39 pessoas, entre elas 27 estrangeiros, morrem e cerca de 80 ficam feridas em um ataque a tiros na luxuosa casa noturna Reina, na orla europeia de Istambul. O agressor, armado com um fuzil de assalto, dispara ao acaso contra a multidão e depois foge. Em um comunicado, o EI reivindica o atentado. Um uzbeque, Abdulkadir Masharipov, foi condenado em 2020 à prisão perpétua por esse massacre.

Ano Novo de 2004 na Indonésia:

Dez pessoas morrem e 32 ficam feridas pela explosão de uma bomba durante um show na virada do ano em Peureulak, na província de Aceh. As autoridades atribuem o atentado aos rebeldes do movimento separatista GAM (na sigla em indonésio), então alvo de uma ofensiva do Exército.

Tumultos:

Ano Novo de 2023 em Uganda:

Uma avalanche humana deixa dez mortos em Uganda. As vítimas, em sua maioria entre 10 e 20 anos, estavam aglomeradas em uma passagem estreita para assistir aos fogos de artifício em frente ao shopping Freedom City, no sul da capital, Kampala. Os organizadores haviam fechado a maioria dos acessos para impedir a entrada sem pagamento.

Ano Novo de 2015 na China:

Pouco antes da meia-noite, um tumulto no turístico calcadão do Bund, em Xangai, deixa 36 mortos e 49 feridos.



Ano Novo de 2013 na Costa do Marfim e em Angola:

Sessenta e três pessoas morrem, em sua maioria jovens, e 48 ficam feridas enquanto uma multidão deixava o bairro de Plateau, em Abidjan, Costa do Marfim, após assistir aos fogos de artifício. Na mesma noite, ao menos 16 pessoas morrem e mais de 100 ficam feridas na entrada de um estádio na capital de Angola, Luanda, durante uma oração de Ano Novo.



Incêndios -

Ano Novo de 2001 nos Países Baixos:

Quatorze pessoas morrem e 268 ficam feridas na noite de Réveillon após um incêndio no café "Le petit paradis" em Volendam, um porto pesqueiro ao norte de Amsterdã. Faíscas de sinalizadores atingiram ramos decorativos no teto. O incêndio é breve, mas provoca pânico e tumulto em direção às saídas de emergência, insuficientes e mal iluminadas.



Ano Novo de 2009 na Tailândia:

Um incêndio devasta o clube Santika em uma região badalada de Bangcoc, deixando 66 mortos e mais de 200 feridos. O fogo é provocado por fogos de artifício durante a apresentação da banda de rock Burn ("Queimar").

