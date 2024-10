Outros quatro pescadores que sobreviveram a furacão são resgatados no México

A- A+

Quatro pescadores que naufragaram no Golfo do México na passagem do furacão Milton foram resgatados, elevando para oito o número de pessoas que sobreviveram no mar, anunciaram autoridades nesta sexta-feira.

Outros oito pescadores mexicanos continuavam desaparecidos, após saírem para o mar em dois barcos rudimentares antes da chegada do furacão, que deixou 16 mortos e causou danos estimados em 50 bilhões de dólares no estado americano da Flórida, cuja costa foi atingida na última quarta-feira.

O resgate dos quatro homens ocorreu anteontem, após seu barco ser avistado por aviões militares. Eles foram rebocados para o porto de Progreso, informou o governador do estado de Yucatán, Joaquín Díaz.

Ele acrescentou que um dos oito pescadores que continuam desaparecidos foi avistado no casco de uma embarcação, mas os barcos de resgate levaram oito horas para chegar ao local e encontraram apenas a embarcação virada, sem o tripulante.

Díaz ressaltou que as buscas continuam. Um primeiro grupo de quatro pescadores foi resgatado anteontem. No total, 4 barcos com 16 pescadores ficaram bloqueados na passagem do furacão.

“Eles não souberam que um furacão estava se aproximando, porque não tinham um sistema de comunicação adequado", explicou o governador, que acusou o dono de três dos barcos de negligência, por não oferecerem aos trabalhadores embarcações adequadas.

