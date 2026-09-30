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INCLUSÃO E CIDADANIA

Outubro 60+ reúne ações gratuitas para pessoas idosas no Recife; confira a programação

Atividades de cidadania, cultura, lazer e convivência serão realizadas durante todo o mês de outubro

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Iniciativa da prefeitura tem o intuito de ampliar a participação das pessoas idosas na vida da cidade por meio de ações de convivência, cultura e cidadaniaIniciativa da prefeitura tem o intuito de ampliar a participação das pessoas idosas na vida da cidade por meio de ações de convivência, cultura e cidadania - Foto: Wagner Ramos/PCR

A prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ), lançou, na terça-feira (29), no Teatro do Parque, na Boa Vista, na área central da cidade, o Outubro 60+, programação gratuita que será realizada durante todo o mês de outubro.

A iniciativa reúne atividades de cidadania, saúde, cultura e lazer para promover convivência, autonomia e participação social das pessoas com 60 anos ou mais.

A programação foi apresentada com a participação de integrantes de grupos de convivência, usuários de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e representantes da sociedade civil envolvidos com a promoção e a proteção dos direitos da população idosa.

As atividades serão realizadas de forma descentralizada em diferentes espaços da cidade.

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Entre as ações previstas está a Caravana de Direitos 60+, que oferecerá emissão gratuita de documentos oficiais.

  • Programação do Outubro 60+ inclui ações de cidadania, oficinas, atividades culturais e opções de lazer gratuitas para pessoas com 60 anos ou mais. | Foto: Wagner Ramos/PCR
    Programação do Outubro 60+ inclui ações de cidadania, oficinas, atividades culturais e opções de lazer gratuitas para pessoas com 60 anos ou mais. | Foto: Wagner Ramos/PCR
  • Programação do Outubro 60+ inclui ações de cidadania, oficinas, atividades culturais e opções de lazer gratuitas para pessoas com 60 anos ou mais. | Foto: Wagner Ramos/PCR
    Programação do Outubro 60+ inclui ações de cidadania, oficinas, atividades culturais e opções de lazer gratuitas para pessoas com 60 anos ou mais. | Foto: Wagner Ramos/PCR
  • Programação do Outubro 60+ inclui ações de cidadania, oficinas, atividades culturais e opções de lazer gratuitas para pessoas com 60 anos ou mais. | Foto: Wagner Ramos/PCR
    Programação do Outubro 60+ inclui ações de cidadania, oficinas, atividades culturais e opções de lazer gratuitas para pessoas com 60 anos ou mais. | Foto: Wagner Ramos/PCR
  • Programação do Outubro 60+ inclui ações de cidadania, oficinas, atividades culturais e opções de lazer gratuitas para pessoas com 60 anos ou mais. | Foto: Wagner Ramos/PCR
    Programação do Outubro 60+ inclui ações de cidadania, oficinas, atividades culturais e opções de lazer gratuitas para pessoas com 60 anos ou mais. | Foto: Wagner Ramos/PCR
  • Programação do Outubro 60+ inclui ações de cidadania, oficinas, atividades culturais e opções de lazer gratuitas para pessoas com 60 anos ou mais. | Foto: Wagner Ramos/PCR
    Programação do Outubro 60+ inclui ações de cidadania, oficinas, atividades culturais e opções de lazer gratuitas para pessoas com 60 anos ou mais. | Foto: Wagner Ramos/PCR
  • Programação do Outubro 60+ inclui ações de cidadania, oficinas, atividades culturais e opções de lazer gratuitas para pessoas com 60 anos ou mais. | Foto: Wagner Ramos/PCR
    Programação do Outubro 60+ inclui ações de cidadania, oficinas, atividades culturais e opções de lazer gratuitas para pessoas com 60 anos ou mais. | Foto: Wagner Ramos/PCR

 

Também fazem parte do cronograma as inscrições para oficinas do Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira e a iniciativa Cultura 60+, com visitas a equipamentos culturais do Recife. A programação inclui ainda passeio para parque aquático, lançamento de livro e sessão de cinema.

De acordo com a gestão municipal, as atividades foram organizadas para ampliar o acesso da população idosa a serviços, informações, cultura e opções de lazer, além de estimular a ocupação dos espaços públicos da cidade.

"O Outubro 60+ é um momento de celebrar as pessoas 60+ e, principalmente, de reafirmar que envelhecer com dignidade é um direito. Por isso, construímos uma programação que estimula a convivência, a autonomia e o protagonismo, mas que também amplia o acesso à informação, à proteção, à cultura e ao lazer", iniciou o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho.

"Queremos que essas pessoas ocupem a cidade e tenham cada vez mais oportunidades de participar ativamente da vida do Recife", completou.

O lançamento no Teatro do Parque contou com uma orquestra de frevo na recepção dos participantes e uma apresentação do Coral 60+, formado por usuários do Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira. O evento também teve o espetáculo musical "Envelhescência", do Dr. Daniel Petreça.

Dia da Pessoa Idosa
Celebrado em 1º de outubro, o Dia Internacional da Pessoa Idosa foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1990.

A data busca chamar a atenção para questões relacionadas ao envelhecimento e à garantia de direitos dessa população. No Brasil, o dia também marca a promulgação, em 2003, do Estatuto da Pessoa Idosa, por meio da Lei nº 10.741.

A legislação estabelece direitos e garantias para pessoas com 60 anos ou mais, incluindo prioridade no atendimento e na implementação de políticas públicas, além de medidas voltadas à proteção, dignidade, autonomia e participação social.

Confira a programação abaixo:
Quinta-feira, 1º de outubro – Caravana 60+

Sexta-feira, 2 de outubro – Verão 60+

Segunda-feira, 5 de outubro – Inscrições para oficinas do Centro de Convivência

Segundas-feiras, 5, 19 e 26 de outubro – Convivência que Protege

Terça-feira, 6 de outubro – Cultura 60+

Quarta-feira, 7 de outubro – Bingo 60+

Sexta-feira, 9 de outubro – Cultura 60+

Terça-feira, 13 de outubro – Café com Afeto

Quinta-feira, 15 de outubro – Torneio de Dominó 60+

Sexta-feira, 16 de outubro – Lançamento do livro “Como Ser Uma Pessoa Idosa no Recife”

Domingo, 18 de outubro – Corrida 60+

Segunda-feira, 19 de outubro – Abertura da Semana do Brincar

Terça-feira, 20 de outubro – Saúde 60+

Quarta-feira, 21 de outubro – Desfile de Moda 60+

Segunda-feira, 26 de outubro – Sorriso que Cuida

Quinta-feira, 29 de outubro – Cinema 60+

Sexta-feira, 30 de outubro – Cultura 60+: Baile da Pessoa Idosa

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