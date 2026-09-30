Outubro 60+ reúne ações gratuitas para pessoas idosas no Recife; confira a programação
Atividades de cidadania, cultura, lazer e convivência serão realizadas durante todo o mês de outubro
A prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ), lançou, na terça-feira (29), no Teatro do Parque, na Boa Vista, na área central da cidade, o Outubro 60+, programação gratuita que será realizada durante todo o mês de outubro.
A iniciativa reúne atividades de cidadania, saúde, cultura e lazer para promover convivência, autonomia e participação social das pessoas com 60 anos ou mais.
A programação foi apresentada com a participação de integrantes de grupos de convivência, usuários de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e representantes da sociedade civil envolvidos com a promoção e a proteção dos direitos da população idosa.
As atividades serão realizadas de forma descentralizada em diferentes espaços da cidade.
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Entre as ações previstas está a Caravana de Direitos 60+, que oferecerá emissão gratuita de documentos oficiais.
- Programação do Outubro 60+ inclui ações de cidadania, oficinas, atividades culturais e opções de lazer gratuitas para pessoas com 60 anos ou mais. | Foto: Wagner Ramos/PCR
- Programação do Outubro 60+ inclui ações de cidadania, oficinas, atividades culturais e opções de lazer gratuitas para pessoas com 60 anos ou mais. | Foto: Wagner Ramos/PCR
- Programação do Outubro 60+ inclui ações de cidadania, oficinas, atividades culturais e opções de lazer gratuitas para pessoas com 60 anos ou mais. | Foto: Wagner Ramos/PCR
- Programação do Outubro 60+ inclui ações de cidadania, oficinas, atividades culturais e opções de lazer gratuitas para pessoas com 60 anos ou mais. | Foto: Wagner Ramos/PCR
- Programação do Outubro 60+ inclui ações de cidadania, oficinas, atividades culturais e opções de lazer gratuitas para pessoas com 60 anos ou mais. | Foto: Wagner Ramos/PCR
- Programação do Outubro 60+ inclui ações de cidadania, oficinas, atividades culturais e opções de lazer gratuitas para pessoas com 60 anos ou mais. | Foto: Wagner Ramos/PCR
Também fazem parte do cronograma as inscrições para oficinas do Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira e a iniciativa Cultura 60+, com visitas a equipamentos culturais do Recife. A programação inclui ainda passeio para parque aquático, lançamento de livro e sessão de cinema.
De acordo com a gestão municipal, as atividades foram organizadas para ampliar o acesso da população idosa a serviços, informações, cultura e opções de lazer, além de estimular a ocupação dos espaços públicos da cidade.
"O Outubro 60+ é um momento de celebrar as pessoas 60+ e, principalmente, de reafirmar que envelhecer com dignidade é um direito. Por isso, construímos uma programação que estimula a convivência, a autonomia e o protagonismo, mas que também amplia o acesso à informação, à proteção, à cultura e ao lazer", iniciou o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho.
"Queremos que essas pessoas ocupem a cidade e tenham cada vez mais oportunidades de participar ativamente da vida do Recife", completou.
O lançamento no Teatro do Parque contou com uma orquestra de frevo na recepção dos participantes e uma apresentação do Coral 60+, formado por usuários do Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira. O evento também teve o espetáculo musical "Envelhescência", do Dr. Daniel Petreça.
Dia da Pessoa Idosa
Celebrado em 1º de outubro, o Dia Internacional da Pessoa Idosa foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1990.
A data busca chamar a atenção para questões relacionadas ao envelhecimento e à garantia de direitos dessa população. No Brasil, o dia também marca a promulgação, em 2003, do Estatuto da Pessoa Idosa, por meio da Lei nº 10.741.
A legislação estabelece direitos e garantias para pessoas com 60 anos ou mais, incluindo prioridade no atendimento e na implementação de políticas públicas, além de medidas voltadas à proteção, dignidade, autonomia e participação social.
Confira a programação abaixo:
Quinta-feira, 1º de outubro – Caravana 60+
- Local: Centro de Convivência da Pessoa Idosa
- Horário: 13h
- Serviço: Emissão de RG e certidões, vacinação, massagem, design de sobrancelhas, auriculoterapia, corte de cabelo, maquiagem, carteira VEM Idoso e orientações da CTTU sobre adesivo para veículos.
Sexta-feira, 2 de outubro – Verão 60+
- Local: Veneza Water Park
- Horário: 9h
- Serviço: Passeio ao Veneza Water Park.
Segunda-feira, 5 de outubro – Inscrições para oficinas do Centro de Convivência
- Local: Centro de Convivência da Pessoa Idosa
- Horário: 9h
- Serviço: Abertura das inscrições para 175 vagas nas oficinas de Pilates, Laços, Crochê, Violão, Percussão, Pintura e Zumba.
Segundas-feiras, 5, 19 e 26 de outubro – Convivência que Protege
- Local: Centro de Convivência da Pessoa Idosa
- Serviço: Visitas guiadas de pessoas idosas de grupos de convivência e Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).
Terça-feira, 6 de outubro – Cultura 60+
- Local: Instituto Ricardo Brennand
- Horário: 9h
- Serviço: Passeio ao Instituto Ricardo Brennand com coordenadores dos grupos de convivência.
Quarta-feira, 7 de outubro – Bingo 60+
- Local: Centro de Convivência da Pessoa Idosa
- Horário: 14h
Sexta-feira, 9 de outubro – Cultura 60+
- Local: Shopping Guararapes
- Horário: 16h
- Serviço: Passeio ao Circo do Tiru.
Terça-feira, 13 de outubro – Café com Afeto
- Local: Centro de Convivência da Pessoa Idosa
- Horário: 9h e 14h
- Serviço: Palestra alusiva ao Dia Mundial da Saúde Mental.
Quinta-feira, 15 de outubro – Torneio de Dominó 60+
- Local: Centro de Convivência da Pessoa Idosa
- Horário: 14h
Sexta-feira, 16 de outubro – Lançamento do livro “Como Ser Uma Pessoa Idosa no Recife”
- Local: Centro de Convivência da Pessoa Idosa
- Horário: 14h
Domingo, 18 de outubro – Corrida 60+
- Local: Recife Antigo
- Horário: 5h
Segunda-feira, 19 de outubro – Abertura da Semana do Brincar
- Local: Centro de Convivência da Pessoa Idosa
- Horário: 14h
- Tema: “Brincadeiras que conectam gerações: brincando em todas as idades”.
Terça-feira, 20 de outubro – Saúde 60+
- Local: Centro de Convivência da Pessoa Idosa
- Horário: 14h
- Serviço: Ação de conscientização sobre osteoporose e oficina de prevenção de quedas.
Quarta-feira, 21 de outubro – Desfile de Moda 60+
- Local: Centro de Convivência da Pessoa Idosa
- Horário: 14h
Segunda-feira, 26 de outubro – Sorriso que Cuida
- Local: Centro de Convivência da Pessoa Idosa
- Horário: 14h
- Serviço: Orientação em saúde bucal para pessoas idosas, em alusão ao Dia Nacional da Saúde Bucal.
Quinta-feira, 29 de outubro – Cinema 60+
- Saída: Centro de Convivência da Pessoa Idosa
- Horário: 14h
- Serviço: Atividade voltada a pessoas idosas que nunca foram ao cinema.
- Local: A definir.
Sexta-feira, 30 de outubro – Cultura 60+: Baile da Pessoa Idosa
- Local: A definir
- Horário: A definir.