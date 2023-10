Outubro Rosa: campanha vai disponibilizar 250 exames de mamografia gratuitos no Recife

A- A+

Por meio de uma parceria de ação social firmada entre a CasaRosa e o Centro Diagnóstico Lucilo Ávila, 250 mulheres serão beneficiadas com exames gratuitos para rastreamento e diagnóstico do câncer de mama.

A prioridade para as mamografias são para mulheres entre 40 e 50 anos, faixa etária que não possui cobertura de rastreamento mamográfico contínuo no Sistema Único de Saúde (SUS).

Com nove anos de existência, a CasaRosa é uma instituição sem fins lucrativos vinculada à

Associação de Assistência às Mulheres com Câncer de Mama em Pernambuco, organização que faz o acolhimento a mulheres com câncer de mama e em situação de vulnerabilidade social.

Para a campanha de 2023 do Outubro Rosa, o Lucilo Ávila, parceiro histórico da CasaRosa, ampliou o volume de doações. A instituição doou 50 mamografias completamente gratuitas para serem entregues em vouchers diretamente para as mulheres cadastradas pela CasaRosa.

Além disso, doou 200 mamografias oferecendo 70% de desconto sobre o valor cobrado usualmente - o saldo de 30% será custeado por empresas parceiras e os exames repassados às beneficiadas indicadas pela CasaRosa, sem qualquer ônus para as pacientes.

De acordo com a CasaRosa, empresas como a Rio Ave, Do Mestre, Copergás, Federal Petróleo e Maravilha Motos já entraram em contato com a Associação de Assistência às Mulheres com Câncer de Mama em Pernambuco empenhando recursos para essa ação.

A iniciativa tem como objetivo atender a um número maior de mulheres na faixa acima de 40 anos, público-alvo da ONG, e faz parte da campanha de 2023 do Centro Diagnóstico intitulada “Um passo à frente na sua saúde”.

Segundo um estudo conduzido pelo Grupo Latino-Americano de Oncologia Cooperativa, juntamente com o Grupo Brasileiro de Estudos do Câncer de Mama, cerca de 40% dos cânceres de mama no Brasil ocorrem em mulheres abaixo dos 50 anos.

A forma de cadastro e agendamento para as mulheres beneficiadas na campanha será anunciada em breve pela CasaRosa. Neste momento, a ONG aguarda a disponibilidade de novos parceiros e recursos para patrocínio de mais exames. O objetivo da é superar a meta de 500 exames, número que foi alcançado no ano passado.

A ação de 2023 envolve, além da realização de mamografias, a disponibilidade de biópsias de cortesia para mulheres que fizerem a mamografia no Lucilo Ávila durante a campanha da CasaRosa e cujo exame indique achados de lesões com suspeita de câncer.

Nessa situação, o Centro Diagnóstico Lucilo Ávila usará o sistema de Inteligência Artificial para apontar os casos mais urgentes, estabelecendo uma ordem de atendimento conforme indicação.

“Além dessas doações, reafirmaremos nossa parceria, a tornaremos mais estreita com a CasaRosa, para que a diretoria e as mulheres contem com nosso apoio o ano inteiro, quando eventualmente precisarem de exames”, destacou a médica Mirella Ávila, diretora-médica do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila.

A parceria do Lucilo Ávila também se estenderá para o bazar solidário da CasaRosa. Durante o mês de outubro, o Centro Diagnóstico vai instalar coletores de doações nas unidades da instituição, localizadas nos bairros da Boa Vista, Pina, Piedade e Casa Forte.

Os espaços receberão doações de acessórios, roupas e outros objetos em bom estado de uso, novos e seminovos, de crianças, mulheres e homens, que poderão ser vendidos nos próximos bazares promovidos pela ONG, apoiando a geração de novas fontes de renda.

Outras doações para a CasaRosa podem ser feitas por transferência bancária ou PIX para

a Associação de Assistência às Mulheres com Câncer de Mama de Pernambuco, conforme os dados bancários abaixo. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato pelo telefone (81) 98176-6302.

Dados Bancários

Associação de Assistência às Mulheres com Câncer de Mama de Pernambuco,

Banco Itaú (341)

Agência: 1632

Conta corrente: 25388-4

Chave PIX

CNPJ: 19.858.419/0001-07

