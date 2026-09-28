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Saúde Outubro Rosa: câncer de mama também pode atingir mulheres antes dos 40 anos Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) promove campanha para conscientizar a população sobre a doença

O câncer de mama não é uma doença restrita às mulheres mais velhas. Embora a idade seja um dos principais fatores de risco e a maioria dos casos ocorra após os 50 anos, mulheres jovens também podem receber o diagnóstico.

É a partir desse alerta que o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) promove sua campanha de Outubro Rosa neste ano, com o tema “O câncer de mama não espera os 40. Você também não deve esperar”, com início na próxima quinta-feira (1º).

Segundo dados mais recentes do Registro Nacional de Câncer, o HCP recebeu 1.139 pacientes com câncer de mama em 2023.

No Brasil, o câncer de mama é o tipo mais incidente entre as mulheres, desconsiderando os tumores de pele não melanoma.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), são estimados 78.610 novos casos por ano no triênio 2026-2028, o equivalente a uma taxa de 71,57 casos novos para cada 100 mil mulheres.

No cenário mundial, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 2,3 milhões de pessoas foram diagnosticadas com a doença em 2022.

Entre os sinais, estão o surgimento de nódulo ou caroço na mama ou na axila, alterações no formato ou tamanho da mama, retração ou inversão do mamilo, saída espontânea de secreção pelo mamilo e mudanças na pele, como vermelhidão, espessamento ou aspecto semelhante à “casca de laranja”.

Alterações persistentes devem ser avaliadas por um profissional de saúde. O rastreio é feito principalmente pela mamografia anual, indicada a partir dos 40 anos.



No caso de mulheres mais jovens, elas devem iniciar a avaliação com ultrassom mamário e, se houver histórico familiar, seguir orientação médica para exames complementares.

Apesar de raro, o câncer de mama em homens representa cerca de 1% dos casos, com sintomas semelhantes.

Diagnóstico

A paciente do HCP Maria Carolina, de 30 anos, recebeu o diagnóstico de câncer de mama com 29. Enquanto se autoexaminava, ela sentiu um caroço estranho na mama esquerda e procurou ajuda médica.

“Eu fiquei muito assustada e rapidamente procurei um médico e exames para fazer. Pouco tempo depois, veio a certeza de que era o câncer de mama. Com a biópsia, fui encaminhada ao Hospital de Câncer, onde recebi todo o tratamento”.

Após o diagnóstico, Carolina passou por quimioterapia e radioterapia. Durante o tratamento, enfrentou a queda dos cabelos e a redução da disposição física, mas seguiu em frente até concluir as etapas previstas.



É justamente por histórias como a de Carolina que o alerta da campanha deste ano é direto: o câncer de mama pode acontecer antes dos 40.

Conhecer o próprio corpo e procurar avaliação diante de alterações persistentes são atitudes importantes. Importante ressaltar que o autoexame não substitui os exames de rastreio, como mamografia e ultrassonografia.

No HCP, pessoas a partir dos 40 anos de idade podem fazer o exame de mamografia sem precisar ser paciente. O agendamento é feito online pelo site.

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