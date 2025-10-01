A- A+

SAÚDE Outubro Rosa: com faixa etária ampliada, mamógrafo móvel oferta 3,2 mil vagas no Recife; confira A partir deste mês, mulheres e homens trans de 50 a 74 anos compõem público-alvo

O Outubro Rosa começa com a ampliação da faixa etária para exames de mamografia ofertados na rede municipal de saúde do Recife. É que a partir desta quarta-feira (1º), o público-alvo passa a ser formado por mulheres e homens trans de 50 a 74 anos. Não é preciso agendar.

Em todo o mês, o mamógrafo móvel oferta 3,2 mil vagas.

Seguindo recomendação do Ministério da Saúde, mulheres e homens trans com idade entre 40 e 49 anos e acima de 74 anos, sem sinais ou sintomas suspeitos, poderão fazer a mamografia de rastreamento por demanda, desde que sejam orientadas por profissionais de saúde sobre os possíveis riscos e benefícios dessa prática.

Nestes casos, afirma a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau), precisarão ser encaminhadas por um profissional da Atenção Básica, que solicitará o agendamento do exame via Central de Regulação.

Para participar do Mamógrafo Móvel, é preciso se dirigir a um dos locais com documento com foto e comprovante de residência do Recife. Confira o calendário:

O resultado ficará disponível em até 30 dias, onde o exame foi realizado ou na unidade de saúde mais próxima.

Ao todo, serão disponibilizadas 80 vagas por caminhão, sendo 40 pela manhã, das 8h às 12h, e 40 pela tarde, das 13h às 17h.

Câncer de mama

O câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres e homens trans com mama no Brasil. A prevenção e a detecção precoce contribuem para a redução da incidência e da mortalidade desta doença.

"É fundamental conhecer o próprio corpo e adotar hábitos saudáveis de vida. Mas, tão importante quanto isso, é que as mulheres e homens trans façam o rastreamento mamográfico a cada dois anos, peguem o resultado e levem ao profissional de saúde que lhe assiste. Esse exame pode ajudar a identificar o câncer antes dos sintomas e o profissional de saúde terá condições de dar o encaminhamento necessário, em tempo hábil", afirma a coordenadora de Saúde da Mulher do Recife, Daianny de Paula Santos.

É importante ter atenção a qualquer mudança nas mamas, como um caroço firme e geralmente sem dor, vermelhidão na pele, textura semelhante à casca de laranja, alterações no mamilo, secreção de líquido fora da gravidez ou amamentação e inchaço nos linfonodos do pescoço e/ou axilas. Identificar essas alterações cedo pode ser decisivo para o sucesso do tratamento.

Outra forma de ajudar a evitar a doença é manter hábitos saudáveis, como uma alimentação mais balanceada e praticar exercícios físicos. A amamentação também é considerada um fator protetor.

