Outubro Rosa começa com ação gratuita no Recife para cuidado e diagnóstico do câncer de mama

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Neste sábado (3), das 8h às 14h, a sede do Movimento Pró-Criança, no bairro dos Coelhos, na área central do Recife, receberá uma ação social gratuita que vai oferecer atendimento médico, orientações de saúde e acesso a exames para mulheres atendidas pela instituição. O evento acontece em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama.

Programação

A ação é promovida pela Sociedade Brasileira de Mastologia - Regional Pernambuco (SBM-PE), com o Centro Diagnóstico Lucilo Ávila (CDLA) e o Movimento Pró-Criança. A programação tem como objetivo ampliar o acesso à informação e ao diagnóstico precoce de tumores mamários, além de garantir a continuidade do cuidado às mulheres que apresentarem alguma alteração nos exames.



A ação é direcionada a 70 mães de crianças atendidas pelo Movimento Pró-Criança, com agendamento realizado previamente na própria unidade. As participantes que tiverem exames anteriores devem levá-los no dia.



Pela manhã, antes dos atendimentos, as mulheres serão recebidas com café da manhã e, em seguida, haverá um momento de acolhimento conduzido pelo presidente do Movimento Pró-Criança e pároco da Igreja Madre de Deus, Padre Damião Silva.

Orientações

Cada mulher passará por uma avaliação individualizada, que inclui conversa sobre sua saúde e avaliação clínica das mamas. A partir da idade, histórico e eventuais achados clínicos, os médicos definirão a necessidade de exames complementares.



“Queremos chegar justamente à mulher que ainda não conseguiu se priorizar, que enfrenta dificuldade de acesso ou que não teve contato com informação segura sobre a importância do rastreamento. Quando levamos esse cuidado para dentro da comunidade, conseguimos não apenas orientar, mas acolher e criar condições para que ela tenha acesso a exames de qualidade e possa dar continuidade ao cuidado com a própria saúde”, afirmou a radiologista e diretora médica do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila, Mirela Ávila.



As participantes que tiverem indicação para exames receberão um voucher e sairão da ação com orientações para realizar o agendamento em uma das quatro unidades do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila (Boa Vista, Pina, Piedade ou Casa Forte), durante os meses de outubro e novembro. Os exames serão realizados gratuitamente.



Nos casos em que os resultados apontarem a necessidade de investigação adicional, a própria equipe médica do CDLA dará continuidade ao processo diagnóstico também sem custos para a paciente. A assistência poderá incluir exames complementares, biópsias e análise anatomopatológica até a conclusão do diagnóstico.



Caso seja identificada a necessidade de acompanhamento especializado ou tratamento, a paciente será encaminhada para a equipe de Mastologia do Hospital Barão de Lucena, para inserção no fluxo de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). O CDLA e o Pró-Criança também atuarão no acompanhamento ativo das mulheres para reduzir o risco de interrupção do processo de investigação.



“Não basta dizer à mulher que ela precisa se cuidar. Queremos construir uma rede de apoio que permita que ela faça os exames indicados e, se houver alguma alteração, tenha a investigação conduzida até uma conclusão. Identificar uma lesão em estágio inicial pode fazer uma diferença decisiva nas possibilidades de tratamento”, completou Mirela.

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