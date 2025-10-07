Outubro Rosa: Iassepe lança campanha com consultas e exames de prevenção disponíveis para mulheres
Instituto de Atenção à Saúde e Bem-Estar dos Servidores do Estado de Pernambuco oferece exames para o público feminino
Em meio ao mês de prevenção contra o câncer de mama, o Instituto de Atenção à Saúde e Bem-Estar dos Servidores do Estado de Pernambuco (Iassepe) lançou a Campanha Outubro Rosa do Sassepe com consultas disponíveis para mulheres entre 40 e 69 anos.
Até 31 de outubro, serão oferecidos exames de mamografia digital bilateral, ultrassonografia das mamas e citologia oncótica (papanicolau).
Para agilizar a marcação e a realização dos procedimentos, um Guia Médico foi liberado especificamente para a iniciativa.
Segundo o presidente do Iassepe, Wagner Lyra, a campanha é direcionada ao público feminino que não realizou os exames nos últimos seis meses.
“As beneficiárias que já possuem requisição podem consultar o guia para verificar a rede credenciada de sua preferência e, em seguida, autorizar e marcar os exames. Já aquelas que estão há mais de seis meses sem realizar o preventivo devem agendar uma consulta com um especialista”, explicou.
Na Região Metropolitana do Recife, as consultas serão concentradas no Hospital dos Servidores do Estado (HSE), no bairro do Espinheiro, na Zona Norte da capital pernambucana.
O agendamento pode ser feito presencialmente ou pelos telefones: (81) 3183-4650 e (81) 3183-4675, de segunda a sexta, das 8h às 19h.
No interior, para realizar a marcação, as interessadas podem comparecer a uma das 12 agências distribuídas pelo estado.
Os espaços estão localizadas nas cidades de Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Carpina, Caruaru, Garanhuns, Goiana, Ouricuri, Palmares, Petrolina, Salgueiro, Serra Talhada e Surubim.
“É a primeira vez que realizamos uma ação estruturada para o Outubro Rosa. Reforçamos os esforços para agilizar a autorização das guias de exames e ampliamos o número de consultas. Nosso objetivo é atender todas as mulheres que procurarem o serviço e transformar essa ação em uma iniciativa anual”, concluiu o presidente.
SERVIÇO
Outubro Rosa do Sassepe
Quando: 6 a 31 de outubro
Onde: Região Metropolitana do Recife e Interior
Informações e dúvidas: WhatsApp (81) 3183-4702