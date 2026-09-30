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SAÚDE Outubro Rosa: Imip alerta para sinais do câncer de mama em mulheres de todas as idades; saiba mais Instituição filantrópica reforça que alterações suspeitas devem ser investigadas, mesmo entre mulheres mais jovens

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) reforça, durante o Outubro Rosa, a importância da prevenção, do reconhecimento dos sinais e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

A instituição alerta que, embora a incidência aumente com o envelhecimento e a maioria dos casos ocorra após os 50 anos, mulheres mais jovens também podem desenvolver a doença.

“É importante desmistificar a ideia de que câncer de mama é uma doença exclusiva de mulheres mais velhas. Sabemos que o risco aumenta com a idade e que a maior parte dos casos ocorre após os 50 anos, mas mulheres jovens também podem desenvolver a doença”, afirmou a mastologista e coordenadora do Centro de Mama do Imip, Marcia Pedrosa.

De acordo com a estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil deve registrar 78.610 novos casos de câncer de mama por ano no triênio 2026-2028.

O número corresponde a um risco estimado de 71,57 casos novos a cada 100 mil mulheres, tornando a doença o tipo de câncer mais incidente entre as brasileiras, desconsiderados os tumores de pele não melanoma.

Entre os sinais que merecem investigação estão o aparecimento de nódulo na mama, alterações na pele, retração do mamilo, saída espontânea de secreção pelo mamilo e aumento de linfonodos na região das axilas.

O Imip ressalta que a presença de um nódulo não significa necessariamente câncer, mas alterações novas ou persistentes devem ser avaliadas por um profissional de saúde.

“Nem todo nódulo é câncer, mas todo sinal suspeito precisa ser avaliado. E é importante diferenciar a mamografia de rastreamento de uma alteração clínica”, explica Marcia.

Segundo a especialista, o rastreamento segue recomendações relacionadas à idade e aos fatores de risco, enquanto sinais ou sintomas suspeitos devem ser investigados independentemente da faixa etária.

Além do acompanhamento médico, medidas relacionadas ao estilo de vida podem contribuir para a redução de fatores de risco modificáveis.

Manter atividade física, evitar o excesso de peso e reduzir o consumo de álcool estão entre as recomendações. No entanto, a mastologista ressalta que não é possível eliminar completamente o risco da doença.

Referência nacional em saúde da mulher, o Imip é o único Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon) de Pernambuco.

Na área de mastologia, a instituição realiza cerca de 1.500 atendimentos por mês e mais de 10 mil mamografias por ano, com assistência especializada e atuação de equipe multidisciplinar.

Para Marcia Pedrosa, o Outubro Rosa deve ser utilizado para ampliar o acesso à informação e estimular o acompanhamento da saúde ao longo de todo o ano.

“Quanto mais cedo uma alteração é identificada e investigada, maiores são as possibilidades de oferecer o tratamento adequado no momento certo”, finalizou.

De forma geral, a campanha reforça que a atenção à saúde das mamas deve fazer parte do cuidado contínuo das mulheres. O reconhecimento de alterações, a busca por avaliação profissional e o acompanhamento adequado são medidas importantes para favorecer a identificação precoce da doença.

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