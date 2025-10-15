A- A+

Saúde Outubro Rosa: projetos do Imip promovem acolhimento e autoestima para pacientes com câncer Ações buscam incentivar o cuidado emocional das pacientes em tratamento oncológico, com perucas e oficinas de automaquiagem

Durante o Outubro Rosa, período dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, o cuidado emocional das pacientes em tratamento oncológico vem sendo incentivado por meio de iniciativas no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip)

Com o intuito de promover um maior acolhimento, empatia e resgate da autoestima das mulheres, o Imip oferece projetos como o “Força na Peruca”, que disponibiliza perucas para pacientes em quimioterapia. A ação ajuda a suavizar os impactos da queda de cabelo, um dos momentos mais delicados do tratamento.

Segundo a coordenadora geral do voluntariado do Imip, Rejane Leão, saber que o cabelo vai cair é tão difícil quanto descobrir que se tem câncer.

“Quando os fios caem, isso afeta profundamente a feminilidade da mulher. Por isso, a importância desse trabalho para resgatar a autoestima”, explica.

Por meio da Fundação Alice Figueira de Apoio ao Imip (FAF), o Imip também realiza o “De Bem com Você – A Beleza contra o Câncer”, um programa social que oferece oficinas de automaquiagem para mulheres em tratamento.

Para complementar a rede de acolhimento, a FAF disponibiliza gratuitamente próteses mamárias externas para pacientes que passaram por mastectomia (retirada da mama) e ainda não realizaram a reconstrução.



Confeccionadas com materiais leves e confortáveis, as próteses são entregues mediante avaliação da equipe de saúde, acompanhadas de orientação sobre o uso e cuidados com a pele.



“Ao melhorar a aparência afetada pelo tratamento, essas ações contribuem para o bem-estar e qualidade de vida das pacientes, tanto durante quanto após o processo terapêutico”, afirma a presidente da Fundação Alice Figueira, Elizabeth Veiga.



Outubro Rosa

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma.

Quando diagnosticado precocemente, a chance de cura pode chegar a 98%. Por isso, é fundamental que mulheres realizem a mamografia, exame capaz de identificar microcalcificações, que podem ser os primeiros sinais do tumor.



