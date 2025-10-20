A- A+

SAÚDE INTEGRADA Outubro Rosa: Imip promove ação de cuidado e relaxamento para pacientes em tratamento Além da montagem de espaços de beleza, ação também promoverá a distribuição de 40 fichas para exames de mamografia

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) realizará ação especial de cuidado, humanização e autoestima destinada às mulheres em tratamento contra o câncer de mama na instituição.

O evento ocorre nesta quarta-feira (22), das 8h30 às 12h, no Auditório Rosa França do Imip, localizado no bairro dos Coelhos, área central do Recife.

As pacientes receberão cuidados especiais de beleza e relaxamento, em uma parceria com a Belle Acessoires, Fran Beauty SPA e a aromaterapeuta Marcela Freire.

As mulheres poderão participar de sessões de aromaterapia com música ambiente, além de receber massagens relaxantes e cartões com mensagens de apoio e autoestima, que serão entregues junto com um brinde especial.

Na ocasião também serão distribuídas 40 fichas para a realização de mamografias.

De acordo com a médica mastologista Marcia Pedrosa, que é coordenadora do Centro de Mama do Imip, a ação tem como objetivo aumentar a oferta do exame, possibilitando maiores chances de um diagnóstico precoce e de cura em caso de câncer de mama.

“Além da oportunidade de proporcionar às mulheres um exame tão procurado como o da mamografia, ofereceremos para elas um dia de autocuidado, procurando sempre ter um olhar especial para além da assistência, reforçando o cuidado integral com cada paciente”, destacou.

