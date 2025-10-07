A- A+

RECIFE Outubro Rosa: Priscila Senna se apresenta para pacientes e colaboradores do Hospital de Câncer de PE Pocket show acontece nesta terça-feira (7)

Para dar continuidade ao calendário de ações do Outubro Rosa do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), que fica em Santo Amaro, no Centro do Recife, a cantora Priscila Senna vai fazer uma apresentação especial, inteiramente dedicada aos pacientes, acompanhantes e colaboradores da unidade hospitalar.

O pocket show acontece nesta terça-feira (7), às 11h, no jardim da instituição. Com a proposta de promover autoestima, leveza e emoção por meio da música. No ano passado, a cantora, também conhecida como musa, se apresentou, cantando canções do brega romântico e tendências musicais.

Campanha

Para este ano, a campanha tem como tema “Cuidar é um legado que atravessa gerações”, que permeia a história da instituição que completa 80 anos em novembro. Apesar de tratar do assunto durante todos os meses do ano, em outubro, o HCP reforça a mensagem de que o diagnóstico precoce do câncer de mama salva vidas.

Fatores que aumentam riscos de câncer de mama

Histórico familiar de câncer de mama ou ovário;

Primeira menstruação precoce;

Menopausa tardia;

Sobrepeso e obesidade;

Consumo frequente de álcool;

Tabagismo.

Hábitos que previnem contra doença

Pratique atividade física regularmente;

Tenha uma alimentação equilibrada;

Evite álcool e cigarro;

Cuide da saúde emocional;

Faça mamografia.

