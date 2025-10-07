Outubro Rosa: Priscila Senna se apresenta para pacientes e colaboradores do Hospital de Câncer de PE
Pocket show acontece nesta terça-feira (7)
Para dar continuidade ao calendário de ações do Outubro Rosa do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), que fica em Santo Amaro, no Centro do Recife, a cantora Priscila Senna vai fazer uma apresentação especial, inteiramente dedicada aos pacientes, acompanhantes e colaboradores da unidade hospitalar.
O pocket show acontece nesta terça-feira (7), às 11h, no jardim da instituição. Com a proposta de promover autoestima, leveza e emoção por meio da música. No ano passado, a cantora, também conhecida como musa, se apresentou, cantando canções do brega romântico e tendências musicais.
Campanha
Para este ano, a campanha tem como tema “Cuidar é um legado que atravessa gerações”, que permeia a história da instituição que completa 80 anos em novembro. Apesar de tratar do assunto durante todos os meses do ano, em outubro, o HCP reforça a mensagem de que o diagnóstico precoce do câncer de mama salva vidas.
Fatores que aumentam riscos de câncer de mama
- Histórico familiar de câncer de mama ou ovário;
- Primeira menstruação precoce;
- Menopausa tardia;
- Sobrepeso e obesidade;
- Consumo frequente de álcool;
- Tabagismo.
Hábitos que previnem contra doença
- Pratique atividade física regularmente;
- Tenha uma alimentação equilibrada;
- Evite álcool e cigarro;
- Cuide da saúde emocional;
- Faça mamografia.
